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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Ortaköy Kaymakamı Mehmet Bek, Balcı Mahallesi’nde düzenlenen asker duası programına katıldı. Vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek gençlerle bir araya gelen Kaymakam Bek, gençlere sağlık, huzur ve güven içerisinde görevlerini tamamlayarak ailelerine kavuşmaları temennisinde bulundu. Programın ardından mahalle sakinleriyle buluşan Bek, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ortaköy Kaymakamı Mehmet Bek, Balcı Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında cuma namazının ardından, vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek gençler için mahalle sakinleri tarafından düzenlenen Asker Duası programına katılan Kaymakam Bek, gençlere hayırlı teskereler diledi.

Balcı Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda, askere uğurlanacak gençler için dualar edilirken, aileleri ve mahalle sakinleri de bu anlamlı günde gençlerin yanında yer aldı.

ASKERLİK YOLUNDAKİ GENÇLER İÇİN DUA EDİLDİ

Vatani görevlerini yerine getirmek üzere kısa süre içerisinde birliklerine teslim olacak gençler için düzenlenen asker duasında, gençlerin görevlerini sağlık ve huzur içerisinde tamamlamaları için temennilerde bulunuldu.

Programa katılan Ortaköy Kaymakamı Mehmet Bek de askerlik görevine başlayacak gençlerle bir araya gelerek kendilerine başarı dileklerini iletti.

Kaymakam Bek, gençlerin sağlık ve huzur içerisinde vatani görevlerini tamamlayarak ailelerine kavuşmaları temennisinde bulunurken, ailelerine de hayırlı teskereler dileklerini iletti.

Askerlik görevinin gençler ve aileleri açısından önemli bir süreç olduğunu belirten Bek, bu anlamlı günde düzenlenen programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

KAYMAKAM BEK MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU

Asker duası programının ardından mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Mehmet Bek, Balcı ve Kepir mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Mahalle sakinlerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerini dinleyen Kaymakam Bek, vatandaşların talep, öneri ve beklentileri hakkında bilgi aldı.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada, mahallede yürütülen çalışmaların yanı sıra vatandaşların ihtiyaçları ve beklentileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Mahalle ziyaretlerinin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması açısından önemli olduğunu belirten Kaymakam Bek, vatandaşların dile getirdiği konuları dinleyerek ilgili hususlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Bek’e teşekkür etti.

Ziyaret sırasında ilçede yürütülen kamu hizmetleri, mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri üzerine değerlendirmeler yapılırken, yerel düzeyde karşılaşılan sorunların ve taleplerin ilgili kurumlar nezdinde takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

“GENÇLERİMİZE HAYIRLI TESKERELER”

Balcı Mahallesi ziyaretinin ana gündemini ise askere gidecek gençler oluşturdu.

Kaymakam Mehmet Bek, vatani görevlerini yerine getirmek üzere yola çıkacak gençlere bir kez daha hayırlı teskereler dileyerek, görevlerini kazasız, belasız ve sağlık içerisinde tamamlamaları temennisinde bulundu.

Gençlerin ailelerine de sabır ve huzur dileklerini ileten Kaymakam Bek, asker duası programının hazırlanmasında emeği bulunan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

MAHALLE SAKİNLERİNE TEŞEKKÜR

Ziyaretin sonunda Kaymakam Mehmet Bek, kendilerini ağırlayan Balcı ve Kepir mahalle sakinlerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Balcı Mahallesi’nde gerçekleştirilen ziyaret; askere gidecek gençler için edilen dualar, ailelerle kurulan gönül bağı ve vatandaşların taleplerinin doğrudan dinlenmesi açısından anlamlı bir buluşma olarak gerçekleşti.

Ortaköy Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla doğrudan temas kurulurken, ilçedeki çalışmalar ve mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerin de sürdürüldüğü belirtildi.