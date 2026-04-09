Uzun ve soğuk geçen kışın ardından havaların ısınmasıyla bahar hazırlıklarına başlayan ilçe, gece yağan karla birlikte yeniden beyaza büründü.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Aşkale’de cadde ve sokaklar kar örtüsüyle kaplanırken, özellikle yüksek kesimlerde yağışın daha yoğun olduğu görüldü. Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için gece boyunca yoğun mesai harcadı. Ekipler, yolları açık tutmak adına kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü.

Öte yandan, havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarına girerek ekim yapan çiftçiler, sabah saatlerinde arazilerini kar altında buldu. Nisan ayında yağan kar, hem şaşkınlık oluşturdu hem de "bahar karı" olarak yorumlandı.