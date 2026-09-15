Yeniçağ Gazetesi
15 Eylül 2026 Salı
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Aktüel Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var?

Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var?

ATV’nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht, Sultan I. Alaeddin Keykubad’ın zindandan Selçuklu tahtına uzanan hayatıyla Destina arasındaki aşkı ekranlara taşıyor. Peki dizide anlatılanların ne kadarı gerçek?

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var? - Resim: 1

ENİ SEZONUN İDDİALI TARİH DİZİSİ

Bozdağ Film imzası taşıyan Aşk ve Taht, 9 Eylül 2026’da ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Dizi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin en güçlü hükümdarlarından biri kabul edilen Sultan I. Alaeddin Keykubad’ın hayatını merkezine alıyor.

Ancak hikâyenin odağında yalnızca savaşlar ve taht mücadeleleri yok. Sarayın içindeki iktidar hesapları, ihanetler ve Alaeddin ile Alanya Prensesi Destina arasında gelişen ilişki de dizinin ana eksenlerinden biri.

Yapım, Alaeddin’in karanlık bir zindandan çıkıp Selçuklu tahtına oturmasına uzanan yolculuğunu “zindandan tahta, düşmanlıktan aşka” sloganıyla anlatıyor.

1 10
Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var? - Resim: 2

ZİNDANDAN ÇIKIP SULTAN OLDU: BU KISIM GERÇEK
Dizinin en çarpıcı başlangıçlarından biri Alaeddin Keykubad’ın yıllar süren esaretinin ardından tahta çıkması.

Bu hikâyenin önemli bir tarihsel karşılığı var.

TDV İslâm Ansiklopedisi’ne göre Keykubad, babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümünün ardından ağabeyi I. İzzeddin Keykâvus’un hükümdarlığını kabul etmedi.

Yaşanan mücadeleden sonra Ankara Kalesi’nde teslim olan Keykubad 1212 yılında hapse atıldı.

Ağabeyi İzzeddin Keykâvus’un ölümünün ardından ise 1220’de hapisten çıkarıldı ve hükümdar ilan edildi.

Yani dizide sık sık vurgulanan yaklaşık sekiz yıllık zindan hayatı, tarihsel kronolojiyle büyük ölçüde örtüşüyor.

2 10
Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var? - Resim: 3

SELÇUKLU’NUN EN PARLAK DÖNEMLERİNDEN BİRİ
Alaeddin Keykubad’ın tahta çıkışı yalnızca kişisel bir iktidar mücadelesinin sonu değildi.

1220-1237 yılları arasında hüküm süren Keykubad döneminde Anadolu Selçuklu Devleti siyasi, askerî ve ekonomik açıdan en güçlü dönemlerinden birini yaşadı.

Devletin sınırları genişledi, Akdeniz ve Karadeniz’de deniz gücü oluşturuldu. Ticaret yolları güvence altına alınırken kervansaraylar, saraylar ve çeşitli kamu yapıları inşa edildi.

Beyşehir kıyısındaki ünlü Kubadabad Sarayı da onun döneminin en önemli eserlerinden biri oldu.

Kaynaklarda Keykubad; devlet işlerini yakından takip eden, sert, otoriter ve siyasi zekâsı yüksek bir hükümdar olarak anlatılıyor.

3 10
Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var? - Resim: 4

HERKES ONU MERAK EDİYOR: DESTİNA GERÇEKTE KİM?

Aşk ve Taht’ın en çok merak edilen karakterlerinden biri kuşkusuz Destina.

Dizinin resmî tanıtımlarında Destina, Kalonoros yani bugünkü Alanya Kalesi’nin hâkiminin kızı ve varisi olarak anlatılıyor.

Yapım, Destina’yı ilerleyen dönemde Hunad Hatun olarak tanınacak kadın olarak konumlandırıyor.

Ancak burada diziyle tarihî belgeler arasına bir çizgi çekmek gerekiyor.

Tarih kaynaklarında Alaeddin Keykubad’ın eşlerinden Mahperi Hunad Hatun önemli bir tarihî şahsiyet olarak yer alıyor. Buna karşılık dizide kullanılan “Destina” adı ve karakterin ekranda anlatılan ayrıntılı aşk hikâyesi, doğrudan tarihî belgelerde aynı açıklıkla karşımıza çıkmıyor.

Bu nedenle ekrandaki Destina’yı tarihsel gerçeklik ile dramatik kurgunun birleştiği bir karakter olarak değerlendirmek daha doğru.

4 10
Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var? - Resim: 5

TÜRKİYE ONU İLK KEZ TANIYOR: MERJEM ŠILJAK KİM?


Destina karakterini canlandıran isim ise Türk televizyon izleyicisi için oldukça yeni: Merjem Šiljak.

Bosna Hersekli oyuncu, eğitimini Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi’nde tamamladı.

Šiljak daha önce uluslararası projelerde rol alsa da Aşk ve Taht, oyuncunun Türkiye’deki ilk büyük başrol projesi oldu.

Yapımcıların Destina için farklı ülkelerden çok sayıda oyuncuyu değerlendirdiği, Šiljak’ın audition sürecindeki performansıyla öne çıktığı açıklandı.

İlk tanıtımların ardından oyuncunun görünümü ve Akın Akınözü ile ekran uyumu sosyal medyada dizinin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

5 10
Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var? - Resim: 6

DESTİNA OLMAK İÇİN TÜRKÇEDEN OKÇULUĞA EĞİTİM ALDI


Merjem Šiljak’ın hazırlığı yalnızca senaryoyu ezberlemekten ibaret olmadı.

Bosnalı oyuncu rolü için Türkçe ve diksiyon dersleri aldı. Karakterin duygu dünyasını oluşturmak amacıyla drama çalışmaları yaptı.

Dönem dizisinin fiziksel gereklilikleri için ise binicilik ve okçuluk eğitiminden geçti.

Šiljak ayrıca yapımın tarih danışmanlarıyla çalışarak Selçuklu dönemi, saray yaşamı, dönemin toplumsal yapısı ve Destina’nın hikâye içindeki konumu üzerine hazırlık yaptı.

Yönetmenlerle karakterin aşk, intikam, aidiyet ve iktidar arasındaki dönüşümü üzerine de özel çalışmalar gerçekleştirildi.

6 10
Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var? - Resim: 7

AKIN AKINÖZÜ TAM 5 AY HAZIRLANDI


Sultan Alaeddin Keykubad rolünü üstlenen Akın Akınözü için de hazırlık süreci oldukça uzun sürdü.

Oyuncu rolüne 5 ay boyunca hazırlandı.

Akınözü, Sultan’ın savaşçı kimliğini yansıtabilmek için binicilik, yakın dövüş, okçuluk ve crossfit eğitimi aldı.

Ancak hazırlık fiziksel çalışmalarla sınırlı kalmadı.

Oyuncu, tarih danışmanlarıyla Sultan Alaeddin Keykubad’ın yaşadığı dönemin siyasi ve sosyolojik yapısını çalıştı. Dönemin saray yaşamından sofra adabına kadar farklı alanlarda eğitim aldı.

Karakterin psikolojik dönüşümü ve zindanda geçen yılların Alaeddin üzerindeki etkisi de yönetmenlerle yapılan çalışmaların önemli parçalarından biri oldu.

7 10
Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var? - Resim: 8

KAMERA ARKASINDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR


Aşk ve Taht’ın yapım ve proje tasarımında Mehmet Bozdağ bulunuyor.

Yönetmen koltuğu ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’a emanet edildi.

Senaryo ekibinde Serdar Özönalan ve Hasan Erimez bulunuyor.

Yapım ekibi diziyi klasik bir savaş veya fetih hikâyesinden ziyade; aşk, iktidar, sadakat, ihanet ve vicdan temalarının iç içe geçtiği bir dönem draması olarak kurguluyor.

Dizinin hikâyesi Konya’daki Selçuklu sarayından Kalonoros’a, saray entrikalarından savaş meydanlarına kadar geniş bir coğrafyada ilerliyor.

8 10
Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var? - Resim: 9

KADRO ADETA YILDIZLAR GEÇİDİ


Aşk ve Taht yalnızca Akın Akınözü ve Merjem Šiljak’la değil, geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Dizide Simay Barlas, Melike Hüma karakterini canlandırıyor.

Kadroda ayrıca Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, Özgür Emre Yıldırım, Ece Yüksel, Selin Genç ve Erman Saban gibi birçok tanınmış isim bulunuyor.

Özellikle sarayın içindeki kadınlar arasındaki güç mücadelesi ile Alaeddin’in tahtına yönelik tehditlerin ilerleyen bölümlerde hikâyenin önemli damarlarından olması bekleniyor.

9 10
Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var? - Resim: 10

PEKİ AŞK VE TAHT’TA ANLATILANLARIN NE KADARI GERÇEK?

Dizinin merkezindeki Sultan I. Alaeddin Keykubad gerçek, zindana atılması ve ardından 1220 yılında tahta çıkması da tarihî kaynaklarla doğrulanabiliyor.

Anadolu Selçuklularının onun döneminde büyük bir güç haline gelmesi de tarihsel bir gerçek.

Hunad Hatun da tarihte yaşamış gerçek bir şahsiyet.

Ancak televizyon dizisinin gereği olarak karakterlerin özel konuşmaları, aşkın gelişim biçimi, karşılaşmalar, kıskançlıklar, saray içindeki kişisel hesaplaşmalar ve birçok yan olay dramatize ediliyor.

Bu nedenle Aşk ve Taht’ı “belgesel” değil, gerçek tarihî kişiler ve olaylardan hareketle oluşturulmuş bir dönem draması olarak izlemek gerekiyor.

Belki de dizinin en büyük merak unsuru tam burada başlıyor: Tarihin bıraktığı boşlukları senaryo nasıl dolduracak?

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro