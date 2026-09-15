Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var?

ENİ SEZONUN İDDİALI TARİH DİZİSİ
Bozdağ Film imzası taşıyan Aşk ve Taht, 9 Eylül 2026’da ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Dizi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin en güçlü hükümdarlarından biri kabul edilen Sultan I. Alaeddin Keykubad’ın hayatını merkezine alıyor.
Ancak hikâyenin odağında yalnızca savaşlar ve taht mücadeleleri yok. Sarayın içindeki iktidar hesapları, ihanetler ve Alaeddin ile Alanya Prensesi Destina arasında gelişen ilişki de dizinin ana eksenlerinden biri.
Yapım, Alaeddin’in karanlık bir zindandan çıkıp Selçuklu tahtına oturmasına uzanan yolculuğunu “zindandan tahta, düşmanlıktan aşka” sloganıyla anlatıyor.