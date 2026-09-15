Aşk ve Taht dizisinin bilinmeyeleri: Zindandan tahta uzanan hikayenin ardında ne var?

HERKES ONU MERAK EDİYOR: DESTİNA GERÇEKTE KİM?

Aşk ve Taht’ın en çok merak edilen karakterlerinden biri kuşkusuz Destina.

Dizinin resmî tanıtımlarında Destina, Kalonoros yani bugünkü Alanya Kalesi’nin hâkiminin kızı ve varisi olarak anlatılıyor.

Yapım, Destina’yı ilerleyen dönemde Hunad Hatun olarak tanınacak kadın olarak konumlandırıyor.

Ancak burada diziyle tarihî belgeler arasına bir çizgi çekmek gerekiyor.

Tarih kaynaklarında Alaeddin Keykubad’ın eşlerinden Mahperi Hunad Hatun önemli bir tarihî şahsiyet olarak yer alıyor. Buna karşılık dizide kullanılan “Destina” adı ve karakterin ekranda anlatılan ayrıntılı aşk hikâyesi, doğrudan tarihî belgelerde aynı açıklıkla karşımıza çıkmıyor.

Bu nedenle ekrandaki Destina’yı tarihsel gerçeklik ile dramatik kurgunun birleştiği bir karakter olarak değerlendirmek daha doğru.