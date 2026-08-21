atv’nin yeni sezonda yayınlanacak tarihî dizisi ‘Aşk ve Taht’ın ilk tanıtımı görücüye çıktı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu, senaryosunu Serdar Özönalan’ın kaleme aldığı Bozdağ Film imzalı yeni dönem dizisi, tarihte daha önce hiç anlatılmamış büyük bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak. Başrollerini Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas’ın paylaştığı dizi, Alaeddin Keykubat’ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu; aşk, iktidar mücadelesi, harem entrikaları ve saray dengeleri ekseninde izleyiciyle buluşturacak. Ayrıca dizinin kadrosunda Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Merve Polat, Selin Genç, Hakan Eke, Alican Albayrak, Ahmet Kayakesen gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Kostümleri, dekorları ve dönem atmosferiyle dikkat çeken ‘Aşk ve Taht’ın yayınlanan ilk tanıtımı, dizinin kurduğu görkemli dünyaya ilişkin ilk ipuçlarını verdi. Anadolu Selçuklu Tarihi’nin güçlü atmosferini merkezine alan dizi, tahtın, aşkın ve harem entrikalarının iç içe geçtiği büyük bir saray draması olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Güzel Kadınlar Bile Bazen Üzülüyor

Türk müziğinin güçlü yorumcularından Türkü Akbayram, Akif Alkan ile düet çalışması ‘Güzel Kadınlar Bile Bazen Üzülüyor’u Yirmi Üç Müzik etiketiyle yayınladı. Türkü Akbayram ve Akif Alkan’ın uyumlu vokalleri, esere ayrı bir derinlik kazandırıyor.

Etkileyici sözleri ve güçlü yorumu ile dinleyicilerin kalbine dokunmaya hazırlanan şarkının sözleri ve müziği Akif Alkan imzası taşırken düzenlemesini Emirhan Cengiz yapmış. Eser, hayatın her anında güçlü görünmeye çalışan kadınların da kırılganlıklarını ve duygularını içten bir dille anlatıyor.

Duygusal atmosferi ve samimi anlatımıyla dikkat çeken şarkı, dinleyen herkesi kendi hikâyesiyle buluşturuyor.

Yeni şarkılarını peş peşe yayınlayacak

Yaz aylarını yeni müzik çalışmalarına ayıran Serhat Hacıpaşalıoğlu, ilk etapta tamamladığı dört yeni şarkısını Ekim ayından itibaren peş peşe müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Dört şarkı için Eylül ayında kamera karşısına geçecek olan sanatçı, kliplerin ikisinin Türkiye’de; ikisinin ise yurt dışında çekileceğini açıkladı. Geçmişte Viktor Lazlo, Tamara Gverdtsiteli, Martha Wash ve Helena Paparizou gibi uluslararası isimlerle düetlere imza atan Serhat Hacıpaşalıoğlu, yeni dönem için de sürpriz verdi. İlk kez Türk sanatçılarla düet yapacağını açıklayan şarkıcı, “Ben düet yapmaktan hoşlanan biriyim. Şimdi bu kez Türklerle geliyoruz” dedi.

Yüksek takipçi sayılarının gerçek sanat başarısıyla karıştırılmaması gerektiğini söyleyen sanatçı, sanatçılık ile sosyal medya şöhretinin birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizdi.