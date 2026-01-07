Yeniçağ Gazetesi
07 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul 19°
Anasayfa Astroloji Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır?

Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır?

Astrolojiye göre burçlar, aşk ilişkilerinde karakter uyumunu büyük ölçüde etkiler. Peki burçlara göre aşk uyumu nasıl şekilleniyor?

Haberi Paylaş
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 1

Burçların element grupları, duygusal beklentileri ve ilişki tarzları, uzun vadeli uyumu belirler. İşte, burçlara göre aşk uyumu...

1 13
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 2

KOÇ BURCU AŞK UYUMU

Koç burcu tutkulu ve enerjiktir.
Uyumlu burçlar: Aslan, Yay
Uyumsuz burçlar: Yengeç, Oğlak

2 13
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 3

OĞLAK BURCU AŞK UYUMU

Oğlak burcu ciddi ve uzun vadeli ilişkileri tercih eder.
Uyumlu burçlar: Boğa, Başak
Uyumsuz burçlar: Koç, Terazi

3 13
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 4

TERAZİ BURCU AŞK UYUMU

Terazi burcu denge ve uyum arar.
Uyumlu burçlar: İkizler, Kova
Uyumsuz burçlar: Yengeç, Oğlak

4 13
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 5

YENGEÇ BURCU AŞK UYUMU

Yengeç burcu duygusal bağlara önem verir.
Uyumlu burçlar: Akrep, Balık
Uyumsuz burçlar: Koç, İkizler

5 13
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 6

AKREP BURCU AŞK UYUMU

Akrep burcu yoğun ve derin ilişkiler ister.
Uyumlu burçlar: Yengeç, Balık
Uyumsuz burçlar: Aslan, Kova

6 13
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 7

ASLAN BURCU AŞK UYUMU

Aslan burcu ilgi ve tutkuyu sever.
Uyumlu burçlar: Koç, Yay
Uyumsuz burçlar: Boğa, Akrep

7 13
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 8

BAŞAK BURCU AŞK UYUMU

Başak burcu mantıklı ve düzenlidir.
Uyumlu burçlar: Boğa, Oğlak
Uyumsuz burçlar: İkizler, Yay

8 13
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 9

BOĞA BURCU AŞK UYUMU

Boğa burcu güven ve sadakat arar.
Uyumlu burçlar: Başak, Oğlak
Uyumsuz burçlar: Aslan, Kova

9 13
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 10

BALIK BURCU AŞK UYUMU

Balık burcu romantik ve hassastır.
Uyumlu burçlar: Yengeç, Akrep
Uyumsuz burçlar: İkizler, Yay

10 13
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 11

KOVA BURCU AŞK UYUMU

Kova burcu entelektüel bağlara önem verir.
Uyumlu burçlar: İkizler, Terazi
Uyumsuz burçlar: Boğa, Akrep

11 13
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 12

YAY BURCU AŞK UYUMU

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür.
Uyumlu burçlar: Koç, Aslan
Uyumsuz burçlar: Başak, Balık

12 13
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır? - Resim: 13

İKİZLER BURCU AŞK UYUMU

İkizler burcu iletişimi güçlü ilişkilerden hoşlanır.
Uyumlu burçlar: Terazi, Kova
Uyumsuz burçlar: Başak, Balık

13 13
