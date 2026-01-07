Burçların element grupları, duygusal beklentileri ve ilişki tarzları, uzun vadeli uyumu belirler. İşte, burçlara göre aşk uyumu...
Aşk uyumu rehberi: Hangi burç kimle anlaşır?
Astrolojiye göre burçlar, aşk ilişkilerinde karakter uyumunu büyük ölçüde etkiler. Peki burçlara göre aşk uyumu nasıl şekilleniyor?
KOÇ BURCU AŞK UYUMU
Koç burcu tutkulu ve enerjiktir.
Uyumlu burçlar: Aslan, Yay
Uyumsuz burçlar: Yengeç, Oğlak
OĞLAK BURCU AŞK UYUMU
Oğlak burcu ciddi ve uzun vadeli ilişkileri tercih eder.
Uyumlu burçlar: Boğa, Başak
Uyumsuz burçlar: Koç, Terazi
TERAZİ BURCU AŞK UYUMU
Terazi burcu denge ve uyum arar.
Uyumlu burçlar: İkizler, Kova
Uyumsuz burçlar: Yengeç, Oğlak
YENGEÇ BURCU AŞK UYUMU
Yengeç burcu duygusal bağlara önem verir.
Uyumlu burçlar: Akrep, Balık
Uyumsuz burçlar: Koç, İkizler
AKREP BURCU AŞK UYUMU
Akrep burcu yoğun ve derin ilişkiler ister.
Uyumlu burçlar: Yengeç, Balık
Uyumsuz burçlar: Aslan, Kova
ASLAN BURCU AŞK UYUMU
Aslan burcu ilgi ve tutkuyu sever.
Uyumlu burçlar: Koç, Yay
Uyumsuz burçlar: Boğa, Akrep
BAŞAK BURCU AŞK UYUMU
Başak burcu mantıklı ve düzenlidir.
Uyumlu burçlar: Boğa, Oğlak
Uyumsuz burçlar: İkizler, Yay
BOĞA BURCU AŞK UYUMU
Boğa burcu güven ve sadakat arar.
Uyumlu burçlar: Başak, Oğlak
Uyumsuz burçlar: Aslan, Kova
BALIK BURCU AŞK UYUMU
Balık burcu romantik ve hassastır.
Uyumlu burçlar: Yengeç, Akrep
Uyumsuz burçlar: İkizler, Yay
KOVA BURCU AŞK UYUMU
Kova burcu entelektüel bağlara önem verir.
Uyumlu burçlar: İkizler, Terazi
Uyumsuz burçlar: Boğa, Akrep
YAY BURCU AŞK UYUMU
Yay burcu özgürlüğüne düşkündür.
Uyumlu burçlar: Koç, Aslan
Uyumsuz burçlar: Başak, Balık
İKİZLER BURCU AŞK UYUMU
İkizler burcu iletişimi güçlü ilişkilerden hoşlanır.
Uyumlu burçlar: Terazi, Kova
Uyumsuz burçlar: Başak, Balık