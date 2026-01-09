İddiaya göre; Çakal’ın bir konseri sırasında kayda alınan görüntülerde, sahneden bir hayranına işaret ederek onu kulise davet ettiği anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan bu video, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Aşk söylentisi kısa sürdü: Çakal cephesinden gelen görüntüler ilişkiyi bitirdi
Oyuncu Türkü Su Demirel ile rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Çakal ile arasında yaşandığı iddia edilen yakınlaşma, magazin kulislerinde dolaşıyordu. Aşk söylentisi sosyal medyaya yansıyan bir video ile rafa kalktı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, asıl sarsıntı Türkü Su Demirel cephesinde yaşandı. Yeni yeni konuşulmaya başlanan aşk iddiasının hemen ardından kulis görüntülerinin gündeme gelmesi, tarafları geri adım atmaya itti.
Edinilen bilgilere göre, henüz adı bile konulmamış olan bu yakınlaşma, başlamadan sona erdirildi.
Sessiz ve gözlerden uzak ilerlediği söylenen süreç, beklenmedik bir şekilde noktalanmış oldu.
TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR?
3 Ağustos 1998’de İzmir’de dünyaya gelen Türkü Su Demirel, aslen Iğdırlı.
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Demirel, Sinema Güzeli Yarışması’nda birincilik elde etti.
Oyunculuk kariyerinde 2018-2019 yıllarında Muhteşem İkili dizisinde Yasemin, 2021 yılında ise Maraşlı dizisinde Behiye karakterine hayat verdi.