Anasayfa Magazin Aşk söylentisi kısa sürdü: Çakal cephesinden gelen görüntüler ilişkiyi bitirdi

Aşk söylentisi kısa sürdü: Çakal cephesinden gelen görüntüler ilişkiyi bitirdi

Oyuncu Türkü Su Demirel ile rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Çakal ile arasında yaşandığı iddia edilen yakınlaşma, magazin kulislerinde dolaşıyordu. Aşk söylentisi sosyal medyaya yansıyan bir video ile rafa kalktı.

Aşk söylentisi kısa sürdü: Çakal cephesinden gelen görüntüler ilişkiyi bitirdi - Resim: 1

İddiaya göre; Çakal’ın bir konseri sırasında kayda alınan görüntülerde, sahneden bir hayranına işaret ederek onu kulise davet ettiği anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan bu video, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

1 9
Aşk söylentisi kısa sürdü: Çakal cephesinden gelen görüntüler ilişkiyi bitirdi - Resim: 2

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, asıl sarsıntı Türkü Su Demirel cephesinde yaşandı. Yeni yeni konuşulmaya başlanan aşk iddiasının hemen ardından kulis görüntülerinin gündeme gelmesi, tarafları geri adım atmaya itti.

2 9
Aşk söylentisi kısa sürdü: Çakal cephesinden gelen görüntüler ilişkiyi bitirdi - Resim: 3

Edinilen bilgilere göre, henüz adı bile konulmamış olan bu yakınlaşma, başlamadan sona erdirildi.

3 9
Aşk söylentisi kısa sürdü: Çakal cephesinden gelen görüntüler ilişkiyi bitirdi - Resim: 4

Sessiz ve gözlerden uzak ilerlediği söylenen süreç, beklenmedik bir şekilde noktalanmış oldu.

4 9
Aşk söylentisi kısa sürdü: Çakal cephesinden gelen görüntüler ilişkiyi bitirdi - Resim: 5

TÜRKÜ SU DEMİREL KİMDİR?

5 9
Aşk söylentisi kısa sürdü: Çakal cephesinden gelen görüntüler ilişkiyi bitirdi - Resim: 6

3 Ağustos 1998’de İzmir’de dünyaya gelen Türkü Su Demirel, aslen Iğdırlı.

6 9
Aşk söylentisi kısa sürdü: Çakal cephesinden gelen görüntüler ilişkiyi bitirdi - Resim: 7

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Demirel, Sinema Güzeli Yarışması’nda birincilik elde etti.

7 9
Aşk söylentisi kısa sürdü: Çakal cephesinden gelen görüntüler ilişkiyi bitirdi - Resim: 8

Oyunculuk kariyerinde 2018-2019 yıllarında Muhteşem İkili dizisinde Yasemin, 2021 yılında ise Maraşlı dizisinde Behiye karakterine hayat verdi.

8 9
Aşk söylentisi kısa sürdü: Çakal cephesinden gelen görüntüler ilişkiyi bitirdi - Resim: 9
9 9
