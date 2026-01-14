Uluslararası eğlence ve konser etkinlikleriyle öne çıkan Rixos Mısır, Sevgililer Günü’nde müzik dünyasının en güçlü seslerinden Lara Fabian’ı ağırlamaya hazırlanıyor. 14 Şubat’ta Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te gerçekleşecek konser, Rixos’un global ölçekte konumlanan eğlence yaklaşımının yeni bir halkası olacak.

Rixos Mısır, son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası konserler, özel sahne prodüksiyonları ve büyük ölçekli eğlence etkinlikleriyle bölgenin kültür ve turizm takviminde belirleyici bir rol üstleniyor. Dünyaca tanınan sanatçıları Kızıldeniz kıyısında misafirleriyle buluşturan marka, tatil deneyimini yalnızca konaklama değil; canlı performans, müzik ve özel deneyimler etrafında kurguluyor.

30 yılı aşkın kariyeri ve 20 milyonu aşan albüm satışıyla Lara Fabian; “Je t’aime”, “Adagio” ve “Love by Grace” gibi eserleriyle Sevgililer Günü gecesine duygusal ve seçkin bir atmosfer katacak. Açık hava sahnesinde, Kızıldeniz manzarası eşliğinde gerçekleşecek konser; romantizmi ve yüksek prodüksiyon kalitesini bir araya getirecek.

Lara Fabian Konserini; Rixos Radamis Sharm El Sheikh, Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh ve Club Privé by Rixos’ta konaklayan misafirler ücretsiz olarak izleme fırsatı bulabilecek.

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, etkinliğe ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Rixos Mısır olarak, destinasyonlarımızı uluslararası sanat ve eğlence etkinlikleriyle güçlendiriyoruz. Lara Fabian konseri, bu vizyonun Sevgililer Günü’ne özel bir yansıması. Misafirlerimize unutulmaz anlar sunarken, bulunduğumuz destinasyonların cazibesini ve uluslararası görünürlüğünü de artırıyoruz.”