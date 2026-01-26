Yeniçağ Gazetesi
26 Ocak 2026 Pazartesi
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü

Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü

26 Ocak 2026 Pazartesi günü burçları neler bekliyor? Aşk, para ve kariyer alanlarında öne çıkan gelişmeler neler. İşte tüm merak edilenler…

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü - Resim: 1

Koç

Aşk: Cesur adımlar atmak için güzel bir gün. Duygularını net ifade etmen ilişkin için olumlu.

Para: Beklenmedik gelir fırsatları olabilir; harcamalarını kontrol et.

Kariyer: Enerjin yüksek! Yeni projelere başlamak için uygun zaman.

1 12
Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü - Resim: 2

Boğa

Aşk: İstikrar arayışın güçleniyor. Partnerinle sakin, derin sohbetler faydalı.

Para: Tasarrufa odaklanabilirsin; küçük yatırımlar için uygun.

Kariyer: Planlı ilerlemekte fayda var; acele kararlar riskli olabilir.

2 12
Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü - Resim: 3

İkizler

Aşk: İletişim öne çıkıyor — açık sözlü olman ilişkiyi güçlendirir.

Para: Finansal konularda fikir alışverişi faydalı; yatırım fikirlerini araştır.

Kariyer: Konuşmaların ve yazışmaların seni ön plana çıkarabilir.

3 12
Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü - Resim: 4

Yengeç

Aşk: Duygusal olarak derin bağlara yönelebilirsin. Empati güçlü.

Para: Evle ilgili harcamalar artabilir; bütçeni gözden geçir.

Kariyer: Takım çalışmalarında destekleyici olman takdir toplar.

4 12
Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü - Resim: 5

Aslan

Aşk: Parlak enerjin çekiciliğini artırıyor; aşk için fırsatlar var.

Para: Cesur yatırımlar düşünüyorsan bugünü araştırma için kullan.

Kariyer: Liderlik vasıfların dikkat çekebilir; sorumluluk al.

5 12
Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü - Resim: 6

Başak

Aşk: Detaylara odaklanmak, ilişkinin pratik yönlerini güçlendirebilir.

Para: Hesaplamalarda hata yapmamaya dikkat et; planlı ilerle.

Kariyer: Analitik yeteneklerinle karmaşık işleri çözebilirsin.

6 12
Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü - Resim: 7

Terazi

Aşk: Uyum arayışı güçlü; romantik ortamlar iyi gelir.

Para: Paylaşımlı bütçelerde dengeyi korumaya çalış.

Kariyer: İş ilişkilerinde adil ve zarif tutumun takdir toplar.

7 12
Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü - Resim: 8

Akrep

Aşk: Tutkulu bir gün; duygularını gizlemek yerine paylaşabilirsin.

Para: Finansal riskleri iyi tart; sezgilerine güven.

Kariyer: Derin odaklanma gereken işler için uygun zaman.

8 12
Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü - Resim: 9

Yay

Aşk: Maceracı ruhun artıyor; sürpriz planlar yapabilirsin.

Para: Yeni gelir kaynaklarını keşfetmek isteyebilirsin.

Kariyer: Öğrenme ve seyahat temalı görevler cazip olabilir.

9 12
Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü - Resim: 10

Oğlak

Aşk: Ciddi konuşmalar ilişkiye netlik kazandırabilir.

Para: Uzun vadeli planlar için somut adımlar atabilirsin.

Kariyer: Disiplinli çalışma seni hedeflerine yaklaştırır.

10 12
Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü - Resim: 11

Kova

Aşk: Orijinal fikirlerinle partnerini şaşırtabilirsin.

Para: Teknoloji veya yaratıcı alanlara yatırım fikri doğabilir.

Kariyer: Yenilikçi projelerde yer almak için uygun bir gün.

11 12
Aşk mı kariyer mi? Bugün sizi ne bekliyor? Burçların kader günü - Resim: 12

Balık

Aşk: Şefkat ve anlayış ön planda; duygusal yakınlık artabilir.

Para: Maddi konularda sezgilerinin peşinden git; belirsizlikleri azalt.

Kariyer: Sanatsal veya ruhsal projeler için ilham dolu bir gün.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro