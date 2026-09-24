Dün akşam YENİÇAĞ Gazetesi adına La Bayadere balesindeydim. İtiraf edeyim; aşkın, ihanetin, kıskançlığın ve intikamın birbirine karıştığı böylesine ağır bir hikâyeyi tek kelime konuşmadan, yalnızca dansla bu kadar net anlatabilmelerine hayran kaldım.

Hikâyenin merkezinde tapınak tanrıçası Nikiya var. Savaşçı Solor’la birbirlerine sırılsıklam âşıklar. Ancak bu tutkulu ilişkinin ortasına çok geçmeden yüksek rütbeli bir evlilik planı, kıskançlık ve iktidar hırsı giriyor.

Solor’un başka biriyle evlendirilmek istenmesiyle birlikte aşkın yerini entrika alıyor; Nikiya’nın başına gelenler ise hikâyeyi trajediye dönüştürüyor.

Bütün bunları anlatmanın yolu ise tek bir kelimeden bile geçmiyor. Bir bakış, başın hafifçe çevrilmesi, geri çekilen bir adım ya da bir dansçının karşısındakine uzattığı el… Duygunun ne olduğunu anlamak için kimsenin bize açıklama yapmasına ihtiyaç kalmıyor. Hatta bazı anlarda insan, günlük hayatta kurduğumuz uzun cümlelerin neden bu kadar fazla olduğunu düşünüyor. Meğer bir insanın ne hissettiğini anlatmak için bazen tek bir bakış ve doğru bir hareket yetiyormuş.

Üstelik sahnede gördüğümüz o hafiflik, gerçekte hiç de hafif bir iş değil. Dansçıların birkaç saniyede gerçekleştirdiği hareketler, seyircinin gözünde neredeyse kendiliğinden oluyormuş gibi görünüyor. Oysa parmak ucunda yükselmek, dengede kalmak, partnerini taşımak, aynı anda onlarca dansçıyla kusursuz bir senkron içinde hareket etmek başlı başına büyük bir fiziksel disiplin gerektiriyor. Sahnede dansçılar bellerini öyle zahmetsizce kıvırıp büküyorlar ki; o sırada masa başında çalışmaktan belim tutulmuş halde otururken durumumla yüzleşmek biraz trajikomik oldu.

Aslında seyirciye yapılan tatlı hile de tam olarak burada sanırım; bütün o fiziksel zorluğu ve harcanan devasa emeği bize hissettirmeden sunmak. Sahnede kimse yorulmuyor, kimse zorlanmıyor; kostümler, ışıklar ve kalabalık sahne düzeniyle birlikte La Bayadère sizi tamamen masalsı bir dünyanın içine çekiyor. Fakat bütün bu görsel şölenin içinde benim için gecenin en çarpıcı bölümü hiç kuşkusuz Gölgeler Krallığı oldu.

Bembeyaz tütüler içindeki dansçıların sahneye birer birer gelişiyle başlayan o bölümde, aynı hareketin tekrar tekrar ve kusursuz bir uyumla yapılması insanı gerçekten içine çekiyor. Bir dansçı geliyor, ardından bir diğeri; sonra bir diğeri… Ve giderek sahne tek tek insanlardan oluşan bir topluluk olmaktan çıkıp tek bir harekete dönüşüyor.

İşte bale tam orada görsel bir sanata dönüşüyor. Onlarca dansçının aynı anda aynı estetik dili konuşabilmesi, seyircinin karşısında neredeyse kusursuz bir tablo oluşturuyor. İnsan bir noktadan sonra sahnedeki kişileri değil, hareketin kendisini izlemeye başlıyor.

Biz günlük hayatta topuklu ayakkabıyla dengemizi korumaya çalışırken, sahnedeki kadınların sanki yerçekimini kişisel bir rica üzerine iptal etmiş olması da ayrıca insanın gururunu incitiyor, onu da söylemeden geçemeyeceğim.

Gerçi La Bayadère’i yalnızca dansçıların bedenleri üzerinden anlatmakta haksızlık olur. Çünkü sahnede gördüğümüz o görkemin bir de sesi var. Orkestra yükseldikçe hikâyenin duygusu da derinleşiyor; müzik bazen dansın önüne geçmeden ona yol gösteriyor, bazen de sahnede söylenmeyenleri kendi diliyle anlatıyor.

Zaten balenin en etkileyici taraflarından biri de bu seyirciye aynı anda birkaç farklı yerden sesleniyor. Gözünüz sahnede, kulağınız orkestrada; bir yandan hikâyeyi takip ederken bir yandan da kostümlere, ışığa, dansçıların birbirleriyle kurduğu uyuma bakıyorsunuz. Bir süre sonra artık tek tek neye baktığınızı ayırt etmiyorsunuz. Hepsi birleşip tek bir atmosfer hâline geliyor.

Ve bütün o ihtirasın, kıskançlığın, ihanetin arasında insanın karşısına çıkan şey yine de güzellik oluyor. Belki La Bayadère’in asıl büyüsü de burada. Hikâye karanlıklaştıkça sahne daha da güzelleşiyor.

Benim için gecenin en güzel tarafı ise; bir sanat eserinin yalnızca anlatacak bir hikâyesi olmadığını, o hikâyeyi nasıl anlattığının da başlı başına bir hikâye olduğunu görmek.

Salondan çıkarken aklımda Nikiya’nın yaşadıkları kadar, dansçıların sahnede nasıl olup da bütün bunları bu kadar zahmetsiz gösterdikleri vardı. İnsan bir bale temsili izleyip hem aşkın ne kadar yorucu olduğunu hem de masa başında çalışmanın bel için hiç de iyi olmadığını aynı akşam öğrenebiliyormuş.