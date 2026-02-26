Başrollerinde Deniz Tansel Öngel, Engin Hepileri, Ege Kökenli, Algı Eke, Ruhi Sarı ve Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı "7 Büyük Günah" adlı film, dram ve gerilim unsurlarını harmanlayarak beyaz perdeye taşınıyor.

Serdar Akar'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, gizli bir ilişki yaşayan Nergis ile Ali'nin, Nergis'in eşi Hasan'ı ortadan kaldırmak amacıyla ormandaki ıssız bir kulübede bir araya gelmesini anlatıyor. Başlangıçta sade görünen cinayet tasarısı, kısa sürede karmaşık ve kanlı bir yüzleşmeye evriliyor.