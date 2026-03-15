Güzelliği ve zarif tarzıyla dikkat çeken Özerkan, bu kez yenilediği imajıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçileri de yeni tarzına övgü dolu yorumlar yaptı.

Fenomen dizide Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği Behlül karakterinin sevgilisi Elif rolüyle izleyici karşısına çıkan Özerkan, aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan isimler arasında yer alıyor. Dizinin finalinden bu yana uzun zaman geçmesine rağmen kadroda yer alan oyuncuların değişimleri hâlâ gündem yaratıyor.

Öte yandan özel hayatıyla da merak edilen oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Timur Acar ile tanışmasını Kertenkele dizisinin setine borçlu. Set arkadaşlığıyla başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, yıllardır süren uyumlu birliktelikleriyle dikkat çekiyor.

Gözlerden uzak ama huzurlu bir evlilik sürdüren Özerkan, bu kez radikal bir değişiklik yaparak yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. 42 yaşındaki oyuncunun yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.