Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Aşk-ı Memnu, bu kez yapay zeka teknolojisi sayesinde yeniden gündeme geldi. Dizinin hafızalara kazınan final sahnesinin devamı, yapay zeka kullanılarak yeniden kurgulandı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede viral olurken, izleyiciler hem şaşkınlık hem de nostalji dolu yorumlar yaptı.

Yapay zeka ile hazırlanan videonun arkasındaki isim ise yönetmen Öner S. Biberkökü oldu. Sinema ve dijital içerik üretimi alanında çalışan Biberkökü, son dönemde yapay zeka destekli video teknolojileri üzerine projeler geliştiriyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışmanın Seedance Pro 2 modeli kullanılarak oluşturulduğunu belirten yönetmen, bu tür teknolojilerin hikaye anlatımında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade etti. Biberkökü, yapay zeka ile klasik yapımların farklı versiyonlarının üretilebileceğini ve izleyici deneyiminin bu sayede yeniden şekillenebileceğini vurguladı.

AŞKI-I MEMNU

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu, Türk televizyonlarında drama ve prodüksiyon kalitesini yeni bir seviyeye taşıyan yapımlar arasında yer aldı. Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanan dizi; yasak aşk, aile içi çatışma ve psikolojik gerilim temalarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Dizinin özellikle final bölümü, Türkiye’de televizyon tarihinin en çok konuşulan ve en çok izlenen finallerinden biri oldu. Bihter’in trajik ölümü ve karakterlerin yüzleşmesi, yıllar sonra bile sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Final sahnesi, her yıl yeniden paylaşılmasıyla adeta kült bir fenomen hâline geldi.

FİNAL SAHNESİNE SÜRPRİZ DEVAM: DÖVÜŞ SAHNELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan bir videoda, dizinin final sahnesinin ardından karakterlerin karşı karşıya geldiği alternatif bir senaryo canlandırıldı. Videoda özellikle Behlül ve Adnan karakterlerinin aksiyon dolu sahnelerde yer alması izleyicilerin ilgisini çekti.

SEEDANCE PRO 2 NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Videonun oluşturulmasında kullanılan yapay zeka modeli Seedance Pro 2, gelişmiş video üretimi ve karakter animasyonu üzerine geliştirilen yeni nesil bir yapay zeka aracı olarak öne çıkıyor. Bu sistem, mevcut görüntülerden yeni sahneler oluşturabilme, karakterlerin mimiklerini ve hareketlerini gerçekçi şekilde yeniden üretebilme gibi özelliklere sahip.

Modelin henüz Çin dışında kullanıma açılmadığı, ancak 2024 yılı içinde Fal ve Mitte AI gibi platformlar üzerinden küresel erişime sunulmasının planlandığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu tür teknolojiler, sinema ve televizyon sektöründe büyük bir dönüşüm yaratabilir.

DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜ DEĞİŞİYOR

Yapay zeka destekli içerik üretiminin artmasıyla birlikte, klasik yapımların alternatif versiyonları veya devam senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Bu durum, izleyicilerin sevdiği hikayeleri farklı biçimlerde deneyimlemesine imkan tanıyor.

Ancak telif hakları ve etik tartışmalar da beraberinde geliyor. Yapay zeka ile üretilen içeriklerin gerçek yapımların yerini alıp alamayacağı ise sektörün en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

NOSTALJİ VE TEKNOLOJİ BİRLEŞTİ

Uzmanlara göre nostalji odaklı içeriklerin yapay zeka ile yeniden yorumlanması, dijital kültürün yeni trendlerinden biri haline gelebilir. Aşk-ı Memnu’nun final sahnesiyle başlayan bu akımın, farklı diziler ve filmler için de devam etmesi bekleniyor.