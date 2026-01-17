Aşk-ı Memnu’da Firdevs’in sesi Nebahat Çehre değilmiş: O ikonik ses Gülen Karaman’ınmış…

“BANA GENÇ BİR SEVGİLİ ROLÜ YAZILACAKTI”

Çehre şöyle demişti: “Ben prensip olarak öpüşmüyorum, aynı yatağa girmem bu tür kurallarım var. Bu kararı alma nedenim ‘Bizim izleyicimiz belli bir yaştan sonra seni o halde görmek istemiyor. Aşk-ı Memnu’da bana genç bir sevgili rolü yazılacaktı, ‘bırakırım işi’ diye rest çektim. Bunu yaparsanız hikayeniz mahvolur dizinin seviyesini düşürmeyelim dedim. O hırslı karakteri ben zarafet haline soktum.