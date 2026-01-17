Dizi, 4 Eylül 2008’de yayın hayatına başlamış ve 24 Haziran 2010’da 79. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Hikâyesi, başrolleri ve her bir karakteriyle büyük başarı yakalayan yapım, replikleriyle hâlâ dillerden düşmüyor.
Aşk-ı Memnu’da Firdevs’in sesi Nebahat Çehre değilmiş: O ikonik ses Gülen Karaman’ınmış…
Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan dizilerinden Aşk-ı Memnu, aradan geçen yıllara rağmen popülerliğini hâlâ koruyor. İkonik karakter Firdevs Yöreoğlu’na hayat veren Nebahat Çehre, etkileyici performansıyla izleyicileri büyülemişti. İşte, bu unutulmaz karakterin sesinin arkasındaki gizli isim
Beren Saat’in canlandırdığı Bihter Ziyagil, Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği Behlül Haznedar ve Nebahat Çehre’nin eşsiz karakteri Firdevs Yöreoğlu…
Tüm karakterler unutulmaz olsa da Firdevs gerçekten bambaşkaydı. Replikleri bugün bile akıllarda yankılanıyor.
FİRDEVS YÖREOĞLU’NUN UNUTULMAZ REPLİKLERİ
“Sen Bihter Ziyagil’sin aptallık etme!”, “Hala inkar edecek misin, aptal? Bu kadar zayıf olduğuna inanamıyorum!”, “1-2 saat uyuyayım, yüzüm dinlensin.”,
“Bırak, insanlar sadece mücevherlerimizi konuşsun.”, “Lafın altında kalmayacağım derken dünyan başına yıkılmasın?”, “Hayatını kim için feda ediyorsun, ha?”, “Yaşadıklarını burada bırakabileceksen durma, git!”
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Nebahat Çehre, fit fiziğiyle yaşa kafa tutuyor; hakkında “sanki gençlik iksiri içmiş gibi” yorumları hiç eksik olmuyor. Her sözü ve hareketiyle gündem olan 81 yaşındaki usta oyuncu, yakın zamanda Aşk-ı Memnu’yla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
“BANA GENÇ BİR SEVGİLİ ROLÜ YAZILACAKTI”
Çehre şöyle demişti: “Ben prensip olarak öpüşmüyorum, aynı yatağa girmem bu tür kurallarım var. Bu kararı alma nedenim ‘Bizim izleyicimiz belli bir yaştan sonra seni o halde görmek istemiyor. Aşk-ı Memnu’da bana genç bir sevgili rolü yazılacaktı, ‘bırakırım işi’ diye rest çektim. Bunu yaparsanız hikayeniz mahvolur dizinin seviyesini düşürmeyelim dedim. O hırslı karakteri ben zarafet haline soktum.
Yeşilçam’da o öpüşmem kanunu yapamadım. Fikret Hakan öpüşme sahnelerinde çene yiyen bir adamdı. Aranızda inanın bir duygu olmuyor, spotların altında 50 kişinin içinde duygusal bir şey hissetmek mümkün değil. ”
Peki, Aşk-ı Memnu’nun ikonik Firdevs Yöreoğlu’nu Nebahat Çehre’ye sesiyle hayat veren kişi kim?
FİRDEVS YÖREOĞLU’NU KİM SESLENDİRİYOR?
Nebahat Çehre’yi yıllardır tiyatro ve dizilerde tanıdığımız Gülen Karaman seslendiriyor. “Haziran Gecesi”, “Aşk-ı Memnu” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi yapımlarda Nebahat Çehre’nin sesi olan tiyatro sanatçısı Gülen Karaman.
GÜLEN KARAMAN KİMDİR?
Gülen Karaman, Türk tiyatro, dizi ve özellikle seslendirme alanında tanınan başarılı bir sanatçıdır. 16 Ağustos 1962’de İstanbul’da doğan Karaman, 2026 itibarıyla 63 yaşındadır. 1979’da Çetin İpekkaya’nın yönlendirmesiyle İstanbul Belediye Konservatuvarı’na (bazı kaynaklarda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) girip mezun oldu. Eğitiminde Mustafa Alabora tarafından dublaja yönlendirildi ve Ayşegül Devrim’in öğrencisi oldu.
Kariyerine Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kedi ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nda başlayan Karaman, okul yıllarından itibaren seslendirmeye ağırlık verdi. Rol aldığı önemli tiyatro eserleri arasında Kaç Baba Kaç, Amphitryon 2000, Bugün Git Yarın Gel, Bir Komiser Geldi, Savaş ve Kadın, Oyunun Oyunu, Don Juan’ın Gecesi ve Vişne Bahçesi (Lybov Andreyevna) yer alıyor.
Televizyon dizilerinde ise Şehnaz Tango, İkinci Bahar, Kavak Yelleri (Leman), Çalıkuşu, Omuz Omuza, Azize, Güvercin (Zeliha) ve Serçe Sarayı gibi yapımlarda oynadı. Ancak en çok seslendirme çalışmalarıyla biliniyor.
Özellikle Nebahat Çehre’yi yıllardır seslendirmesiyle ünlüdür. Bu işbirliği Haziran Gecesi, Aşk-ı Memnu (Firdevs Yöreoğlu), Muhteşem Yüzyıl (Ayşe Hafsa Sultan) ve Kara Para Aşk gibi projelerde sürdü.
Hollywood yıldızlarını da seslendiren Karaman; Julia Roberts, Meryl Streep, Angelina Jolie, Sigourney Weaver ve Emma Thompson gibi isimlere Türkçe ses oldu. Türk Telekom reklamlarının yanı sıra Dove, Prima, Bellona gibi markaların sesi ve League of Legends gibi oyunlarda da görev aldı.
Gülen Karaman, tiyatro, oyunculuk ve seslendirme alanındaki uzun kariyeriyle Türk sanatının değerli isimlerinden biri olarak hâlâ aktif şekilde çalışıyor.
NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?
Nebahat Çehre, Türk sinema ve televizyon tarihinin en ikonik figürlerinden biridir. 15 Mart 1944’te Samsun’da doğan sanatçı, 2026 itibarıyla 81 yaşındadır. Anne tarafından Laz, baba tarafından Gürcü kökenli olan Çehre, dört çocuklu ailenin tek kızıdır. Ailesi 5 yaşındayken İstanbul’a yerleşti.
15 yaşında Türkiye Güzeli seçilerek mankenlik ve fotomodellik kariyerine başlayan Çehre, 1960’larda Yeşilçam’ın parlayan yıldızlarından oldu. İlk filmi 1961 yapımı Yaban Gülü’dür. Yüzlerce filmde rol aldı; 60’lar ve 70’lerde başrollerle öne çıktı.
Yılmaz Güney ile 1967-1968’deki evliliği Türk sinema tarihinin en çok konuşulan birlikteliklerinden biri oldu ve bu süreçte kariyerine ara verdi.1980’lerden sonra sinemaya dönen Çehre, 2000’lerde televizyonda ikinci baharını yaşadı.
En unutulmaz rolleri: Aşk-ı Memnu’da (2008-2010) Firdevs Yöreoğlu ile efsaneleşti, Muhteşem Yüzyıl’da (2011-2012) Ayşe Hafsa Sultan’ı canlandırdı. Haziran Gecesi, Kara Para Aşk, Yuvamdaki Düşman gibi dizilerde de iz bıraktı.100’den fazla film ve sayısız dizi projesiyle güçlü oyunculuğu, zarif duruşu ve fit görüntüsüyle tanınıyor; “gençlik iksiri içmiş gibi” yorumları alıyor. İki evlilik (Yılmaz Güney ve Yavuz Demir) yaptı ancak çocuğu olmadı.
Son dönemde sağlık durumu ve ölüm korkusu gibi samimi açıklamalarıyla gündeme geldi; annesinin vefatından sonra vasiyetini hazırladığını belirterek “Herkes benden sonra rahat etsin” dedi. Hâlâ aktif oyunculuğunu sürdüren Çehre, Türk sinema ve televizyonunun yaşayan efsanelerinden biri.