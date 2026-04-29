Astrolojide bazı burç kombinasyonları, güçlü çekimlerine rağmen uzun vadede uyumdan çok çatışma ve denge sorunlarıyla gündeme geliyor.
Aşk değil savaş meydanı: Yan yana gelmemesi gereken 5 burç
Astroloji yorumlarına göre bazı burç eşleşmeleri ilişkilerde yüksek uyumdan çok gerilim, inatlaşma ve güç çekişmesi ile öne çıkıyor. Bu kombinasyonlar çoğu zaman ilk etapta güçlü bir çekim yaratsa da, uzun vadede karakter farklılıkları daha görünür hale geliyor.Gül Devrim Koyun
Karakter farklarının belirginleştiği bu eşleşmelerde, ilişkiler zamanla daha zorlu bir sürece evrilebiliyor.
KOÇ – AKREP: GÜÇ SAVAŞI BİTMİYOR
Koç ve Akrep ikilisi arasında yoğun bir çekim olsa da, ilişkide kontrol ve yön belirleme isteği sık sık çatışmaya dönüşebiliyor. İki tarafın da baskın yapısı, “kim daha güçlü” sorusunu sürekli gündemde tutuyor.
İKİZLER – BAŞAK: KAOS VE DÜZEN ÇATIŞMASI
İkizler’in değişken ve özgür yapısı ile Başak’ın planlı ve detaycı yaklaşımı çoğu zaman aynı ritmi yakalayamıyor. Bu durum ilişkide “anlaşılmama” hissini artırabiliyor.
ASLAN – OĞLAK: EGO VE CİDDİYET GERİLİMİ
Aslan’ın görünür olma ve takdir edilme isteği, Oğlak’ın daha mesafeli ve hedef odaklı tavrıyla sık sık çakışıyor. İki taraf da güçlü duruş sergilediği için geri adım atmak zorlaşabiliyor.
YENGEÇ – YAY: BAĞLANMA VE ÖZGÜRLÜK DENGESİ
Yengeç’in duygusal yakınlık ihtiyacı ile Yay’ın özgür alan isteği arasında denge kurulamadığında ilişkide iniş çıkışlar yaşanabiliyor.
BOĞA – KOVA: SABİTLİK VE ÖZGÜRLÜK UYUMSUZLUĞU
Boğa güven ve istikrar ararken, Kova daha bağımsız ve kurallardan uzak bir ilişki tarzını tercih ediyor. Bu fark, ilişki dinamiğini zorlayabiliyor.