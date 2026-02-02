Roma Trevi Çeşmesi giriş ücreti, Trevi Çeşmesi bilet uygulaması, Roma turistik yerler ücretli mi? gibi soruların yanıtı netleşti. İtalya’nın başkenti Roma’nın en ünlü simgelerinden biri olan Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi), yoğun turist ilgisi nedeniyle ücretli ziyaret sistemine geçti.

GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Roma Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni uygulamaya göre:

Giriş ücreti: 2 avro

Hafta içi: 11.30 – 22.00

Hafta sonu: 09.00 – 22.00

Akşam 22.00'den sabaha kadar olan sürede tarihi yapı biletsiz ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler bu ücretle çeşmenin havuzunun önüne kadar inebilecek ve yakından görebilecek.

KİMLER ÜCRET ÖDEMEYECEK?

Roma sakinleri ve resmi ikametleri Roma'da olanlar, engelli bireyler, 6 yaşından küçükler ve rehberli turlarla gelenler giriş ücretinden muaf tutulacak.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, biletli giriş sistemini ilk kez 19 Aralık 2025’te duyurmuştu. Uygulama bugün itibarıyla resmen başladı.

HEDEF: YILLIK 6 MİLYON EURO GELİR

Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato, uygulamanın amacının gelir değil koruma ve düzen olduğunu vurguladı.

Onorato, "Bu önemli anıtın basamaklarından aşağı inmek için 2 avroluk bilet gerekecek. Bu şehirde yaşayanlar için ücretsiz. Tahminlere göre yıllık 6 milyon avro olması beklenen bu bilet ücretleri, birçok güzel şeye imkan sağlayacak. Bu 2 avroluk bilet, bakım çalışmalarına, istihdama ve güvenli bir ziyaret ortamına katkı sağlayacak." dedi.

Onorato, belirledikleri ücretin düşük olduğuna dikkati çekerek "Bu çeşme, New York'ta olsa 2 avro değil, 100 ABD doları isterlerdi." dedi.

Aşk Çeşmesi’nin ücretli olmasındaki başlıca nedenler, aşırı turist yoğunluğu, güvenlik sorunları, bakım ve restorasyon maliyetleri ile yankesicilik ve düzensizliği azaltma hedefi olduğu açıklandı.

Trevi Çeşmesi, 2024’te restorasyondan geçmiş, 2025 başında ise aynı anda en fazla 400 ziyaretçi alınacak şekilde sınırlı erişim uygulaması başlatılmıştı.

AŞK ÇEŞMESİ EFSANESİ

Trevi Çeşmesi (Aşk Çeşmesi), Roma’nın en ünlü simgelerinden biridir. 18. yüzyılda mimar Nicola Salvi tarafından Geç Barok tarzında inşa edilmiştir. Aşk Çeşmesi olarak anılmasının nedeni, çeşmeye para atanların Roma’ya tekrar döneceğine ve aşkta şans bulacağına inanılmasıdır. Görkemli heykelleri, mitolojik figürleri ve etkileyici mimarisiyle Trevi Çeşmesi, hem romantik hikâyeleri hem de tarihi dokusuyla ziyaretçilerin ilgisini çeker.