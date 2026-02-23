Magazin dünyasında dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Oyuncular Evrim Alasya ile Kerem Alışık’ın yaklaşık 1,5 yıl süren ilişkilerini sonlandırdığı ileri sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, birlikte rol aldıkları ve kapalı gişe sahnelenen “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda da başrolü paylaşan çiftin, yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle yaklaşık 15 gün önce yollarını ayırdığı iddia edildi.

Kulis bilgilerine göre ilişkileri boyunca zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen ikilinin son ayrılığının ardından, birlikte sahne aldıkları oyunun yeni temsillerinin de iptal edildiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili oyunculardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.