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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki terzi ustası Recai Tekkurşun, huzursuz bacak sendromu sebebiyle yaşadığı yürüme güçlüğüne rağmen, 68 yıllık hayat arkadaşı Leziz Tekkurşun’u karşılamak için ayağa kalktı. İki aylık tedaviden sonra yatağa bağımlı halde eve getirilen eşine sarılan yaşlı adamın o anları, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Recai Tekkurşun ile 83 yaşındaki eşi Leziz Tekkurşun, 68 senelik evlilikleriyle dikkat çekiyor. Uzun yıllar terzilik yapan Recai Tekkurşun’un yanında yardımcılık yapan eşiyle arasındaki bağ, meslek hayatlarında da güçlendi. Eşine her zaman “Kalfa” diye seslenen Recai Tekkurşun, yaşlılık döneminde yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen hayat arkadaşına duyduğu özlemi unutmadı.

Bir süredir huzursuz bacak sendromu sebebiyle tek başına ayağa kalkmakta ve desteksiz yürümekte zorlanan Recai Tekkurşun, eşinden iki ay boyunca ayrı kaldı.

Hastanede iki ay süren tedavisinden sonra yatağa bağımlı halde taburcu edilen Leziz Tekkurşun, ambulansla evine getirildi. Eşini karşısında gören Recai Tekkurşun, yaşadığı yürüme zorluğuna rağmen ayağa kalkarak ona sarılmak istedi.

Güçlükle adım atan 87 yaşındaki adam, eşinin yanına giderek yıllardır “Kalfa” diye seslendiği hayat arkadaşına sarıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan buluşma sırasında evde bulunan aile fertleri de duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hâkim olamadı.

KIZININ PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Çiftin kızı Canan Tekkurşun’un sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Annesi ve babasının kavuşma anını anlatan Canan Tekkurşun, videonun taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti:

“Dün ben sosyal medya hesabımdan bir video paylaştım. 68 yıllık annemin ve babamın videosunu. Aslında bu videoda verilmek istenen mesaj 'ölüm bizi ayırana dek' mesajıydı. Annemin 2 aylık hastanedeki tedavi sonucu eve getirdiğimizde babamın ona hoş geldin deme şekliydi. Normalde babam benim huzursuz bacak sendromu rahatsızlığından dolayı tek başına kalkıp yürümede zorluk çekiyor ama annemi görünce o bu zorluğu aştı ve ona 'Hoş geldin' dedi”