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Kaynak: İHA

Eskişehir’in Hamamyolu Caddesi'nde çömlek dükkânı işleten Zeynep Toprak, teflon ve çelik kaplar yerine geleneksel toprak kaplara yönelen vatandaşların Sorkun çömleğine yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Mutfaklarda eskiye dönüşün başladığını ifade eden Toprak, dayanıklılığıyla öne çıkan el yapımı Sorkun çömleğinin zahmetli üretim serüvenini ve kullanım inceliklerini paylaştı.

KIZIL TOPRAKTAN GELEN DOĞAL SIR VE YÜKSEK SICAKLIK

Çömleklerin sağlamlığını el yapımı olmasına ve özel kile borçlu olduğunu belirten Zeynep Toprak; Mihalıççık'ta toprağın 40-45 metre altından çıkarılan ve "kızıl" veya "sır" olarak adlandırılan kilin önemini vurguladı. Şekil verilen çömleklerin üzerine sürülen bu özel maddenin ürüne hem karakteristik rengini verdiğini hem de yapısını güçlendirdiğini aktaran Toprak, kuruyan ürünlerin 600 ila 1000 derece arasındaki fırınlarda ya da doğrudan odun ateşinde pişirilerek sıkılaştırıldığını dile getirdi.

İLK KULLANIMDA PRATİK YAĞLAMA İŞLEMİ ÖMRÜ UZATIYOR

Toprak kapların kullanım ömrünü uzatan ve sızdırmazlık sağlayan yöntemi açıklayan Toprak, satın alınan ürünün iç kısmının ayçiçek yağıyla yağlandıktan sonra ev fırınında 10 dakika ısıtılması gerektiğini belirtti. Bu pratik işlemin toprağın gözeneklerini kapatarak doğal bir koruma tabakası oluşturduğunu ve çatlamaların önüne geçtiğini kaydetti.

MEVSİM ŞARTLARI ÜRETİM SÜRESİNİ DÖRT GÜNE ÇIKARIYOR

Hava durumunun üretim sürecini doğrudan etkilediğini vurgulayan Zeynep Toprak, yazın güneşli havalarda 3-4 saatte kuruyan ürünlerin kışın sobalı kapalı alanlarda kurutulduğunu bildirdi. Kış şartlarında bir çömleğin hazır hale gelmesinin 4 günü bulduğunu, tüm aşamalarla sürecin 1 haftaya kadar uzayabildiğini söyleyen Toprak, toprağın ideal sertliğe getirilmesinin zanaatın en kritik noktası olduğunu vurguladı.

GURBETÇİLER VE DOĞAL LEZZET ARAYANLAR DÜKKÂNA AKIN EDİYOR

Anadolu'nun geleneksel yemek kültürüne duyulan özlemin satışı artırdığını belirten Toprak, çömlekte pişen yemeğin lezzetinin başka kaplarda yakalanamayacağını ifade etti. Özellikle yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşların çocukluk hatıralarını tazelemek adına yoğun ilgi gösterdiğini aktaran işletmeci, hem ocakta hem fırında kullanılabilen bu ürünlerin uzun yıllar güvenle mutfaklarda yer aldığını ekledi.