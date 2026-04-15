Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Asırlık yöntemle donla mücadele: Iğdır’da kayısıyı kurtarma operasyonu

Iğdır’da kayısı üreticileri, zirai don tehlikesine karşı gece nöbeti tutuyor. Çiçek açan ağaçlarını saman balyalarını yakarak dumanla koruyan çiftçiler, “Dedelerimizden miras kalan yöntemle ürünümüzü kurtarmaya çalışıyoruz” diyor.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
Asırlık yöntemle donla mücadele: Iğdır’da kayısıyı kurtarma operasyonu - Resim: 1

'Doğu'nun Çukurovası' olarak bilinen, bölgenin sebze ve meyve üreticisi Iğdır'da, Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü, zirai don uyarısında bulundu.

1 11
Asırlık yöntemle donla mücadele: Iğdır’da kayısıyı kurtarma operasyonu - Resim: 2

Hafta sonu yaşanan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken; çiftçiler, çiçek açan kayısı ağaçlarını korumak için asırlardır yaptıkları 'dumanlama' sistemini uygulamaya başladı.

2 11
Asırlık yöntemle donla mücadele: Iğdır’da kayısıyı kurtarma operasyonu - Resim: 3

Üreticiler, özellikle sıcaklığın düştüğü 02.00 ile 05.00 saatleri arasında, kayısı bahçelerine yerleştirdikleri saman balyalarını yakıyor.

3 11
Asırlık yöntemle donla mücadele: Iğdır’da kayısıyı kurtarma operasyonu - Resim: 4

Üreticiler, bu yöntemle hava sıcaklığını birkaç derece artırarak donun çiçek ve çağlalara zarar vermesini önlemeyi amaçlıyor.

4 11
Asırlık yöntemle donla mücadele: Iğdır’da kayısıyı kurtarma operasyonu - Resim: 5

Üreticilerden Töbet Turan, "Saat 02.00 sularında bahçelerimize geliyoruz. Dedelerimizin, babalarımızın yaptığı gibi dumanlama sistemiyle meyvelerimizi dondan kurtarmaya çalışıyoruz. Samanları yakmaya başladık, inşallah ürünlerimizi koruyacağız" dedi.

5 11
Asırlık yöntemle donla mücadele: Iğdır’da kayısıyı kurtarma operasyonu - Resim: 6

Kasımcan köyünde üretim yapan Arslan Turan ise yöntemin geçmişten bugüne kullanıldığını vurgulayarak, "Sabahın 02.00 ile 05.00 saatleri arasında tütsüleme yaparak donun etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Bu yöntem büyüklerimizden bize miras kaldı. İnşallah biz de faydasını görürüz" diye konuştu.

6 11
Asırlık yöntemle donla mücadele: Iğdır’da kayısıyı kurtarma operasyonu - Resim: 7
7 11
Asırlık yöntemle donla mücadele: Iğdır’da kayısıyı kurtarma operasyonu - Resim: 8
8 11
Asırlık yöntemle donla mücadele: Iğdır’da kayısıyı kurtarma operasyonu - Resim: 9
9 11
Asırlık yöntemle donla mücadele: Iğdır’da kayısıyı kurtarma operasyonu - Resim: 10
10 11
Asırlık yöntemle donla mücadele: Iğdır’da kayısıyı kurtarma operasyonu - Resim: 11
11 11
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro