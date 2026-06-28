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Kaynak: AA

Ordu'da heyelan ve kaya düşmesi riskine karşı sarp yamaçlar çelik ağlarla kaplanarak kara yollarında güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor.

Asırlık bir geçmişe sahip olan ve Osmanlı padişahları Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez konuşulup II. Abdülhamid döneminde projelendirilen Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz bölgesini İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlıyor. Yaklaşık 600 kilometre uzunluğundaki bu dev projenin Ordu sınırlarında kalan 90 kilometrelik etabında ise çalışmalar bitme noktasına geldi.

Bu tarihi güzergahta yolculuk yapan vatandaşların ve sürücülerin can güvenliğini korumak adına yürütülen önlemler kesintisiz devam ediyor. Bu doğrultuda, kaya düşme tehlikesinin yüksek olduğu dik ve sarp yamaçlar, uzman ekipler tarafından çelik grid ağlar yardımıyla titizlikle güvenceye alınıyor. Proje kapsamında toplamda yaklaşık 20 kilometrelik tehlikeli bir bölgenin bu ağlarla örtülmesi amaçlanıyor.

Yol boyunca uzanan dik yamaçlarda kopma ihtimali bulunan kaya parçalarını kontrol altında tutabilmek için kaya yüzeyleri özel olarak deliniyor ve çelik ağlarla sıkıca sabitleniyor. Yapılan bu koruma çalışması sayesinde hem olası heyelanların hem de yola taş yuvarlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Zorlu coğrafyada ve dik yamaçlarda emniyet kemerleriyle görev yapan ve kendilerini "Örümcek adamlar" olarak gören bu özel ekipler, tüm tehlikelere rağmen büyük bir titizlikle çalışarak ulaşım güvenliğini sağlıyor.

'HEYELAN RİSKİNİ AZALTIYOR'

Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının 90 kilometrelik kısmının tamamlandığını, güzergahta 28 tünelin bulunduğunu söyledi.

Koçyiğit, söz konusu yolun birçok ilin ticaretine katkı sunduğunu dile getirerek, sürücülere zaman ve yakıt tasarrufu sağlayan önemli bir ulaşım aksı oluşturulduğunu ifade etti.

Çelik ağ uygulamalarıyla heyelan ve kaya düşmesi riskinin azaltıldığını belirten Koçyiğit, çalışmaların vatandaşların güvenliği için aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Koçyiğit, çelik ağların yanı sıra yolda demir bariyer çalışmasının da yapıldığını aktardı.

'ÇALIŞMALAR VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN'

Firmanın saha şefi Mehmet Kel de güzergah boyunca riskli yamaçlarda çelik ağlarla önlem aldıklarını belirterek, tüm çalışmaların sürücülerin ve vatandaşların güvenliği için yapıldığını vurguladı.

Çelik ağların profesyonel ekipler tarafından kayalara delikler açılarak sabitlendiğine dikkati çeken Kel, bu nedenle uygulamanın zorlu şartlar altında yürütüldüğünü ifade etti.

Ekipte yer alan Hamza Altın da yaklaşık iki yıldır bölgede görev yaptığını söyleyerek, "Yoldan geçen araçların güvenli şekilde ilerlemesini sağlamak için çalışıyoruz. İşimiz zor ama severek yapıyoruz." diye konuştu.