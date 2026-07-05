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Fatih Karaman - Tokat / YENİÇAĞ

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında sünnet ettirilen 30 çocuk ve aileleri, günün ilk etkinliğinde Tokat Mevlevîhane Vakıf Eserleri Müzesi’nde bir araya geldi. Mehteran gösterisi ve edilen duaların ardından şehir merkezinde düzenlenen konvoyla çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

Program, Yeşilvadi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen sünnet şöleniyle devam etti. Çocuklar ve aileleri için sünnet yemeği ikram edilirken, çeşitli etkinliklerle bayram havasında geçen organizasyonda ailelerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü’nün katılımlarıyla gerçekleştirilen törende sünnet olan çocuklara gram altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Protokol üyeleri çocukların sevincine ortak olurken, ailelerle de yakından ilgilenerek bu anlamlı günde onların mutluluğunu paylaştı.

Programda konuşan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, vakıf medeniyetinin yalnızca tarihî eserlerden ibaret olmadığını, insanı merkeze alan güçlü bir iyilik ve dayanışma anlayışını temsil ettiğini ifade etti.

Erdoğan konuşmasında, Selçuklu ve Osmanlı’dan günümüze uzanan vakıf geleneğinin toplumun sosyal hayatını şekillendiren en önemli kurumlar arasında yer aldığını belirterek, bundan 534 yıl önce, 1492 yılında Sultan II. Bayezid Han tarafından Amasya’da kurulan Çocukları Sünnet Ettiren Vakfının bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Vakfiyede yer alan “Sünnet edilmesi lazım gelen çocuklar sünnet edile. Sünnet edilen çocuğa münasip güzel elbise verile.” hayır şartının, vakıf medeniyetinin insan onuruna verdiği değeri açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ecdadın emaneti olan vakıf eserlerini korumanın yanında vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını da aynı hassasiyetle yerine getirdiklerini belirtti.

Erdoğan, “Vakıf kültürü; paylaşmanın, dayanışmanın ve merhametin kurumsallaşmış hâlidir. Bizler de bu köklü mirası yalnızca korumakla kalmıyor, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını yerine getirerek gelecek nesillere aktarıyoruz.” dedi.

Yaklaşık beş asır önce vakfedilen bir hayır şartının bugün de aynı anlayışla yaşatılması, vakıf medeniyetinin milletimizin ortak vicdanındaki yerini ve sürekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda, ecdadın emaneti olan vakıf kültürünü yaşatmaya, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya ve toplumun her kesimine dokunan sosyal projeleri hayata geçirmeye devam edecek.