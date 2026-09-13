Kaynak: İHA

Her sezon sonu tarlasındaki en verimli ve kaliteli karpuzları özenle tohumluk olarak ayıran Cerit, bir sonraki üretim döneminde bu tohumları yeniden toprakla buluşturuyor. Kendine has aroması, lezzeti ve tatlılığıyla dikkat çeken doğal karpuzlar, pazar tezgahlarında satışa sunulduğu anda vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketiliyor.

ASIRLIK TOHUMLAR GELECEĞE TAŞINIYOR

Ata tohumunun önemine değinen Hasan Hüseyin Cerit, ürettiği karpuzların dayanıklı ve yüksek tat oranına sahip olduğunu ifade etti. Dedelerinin geçmişte pamuk tarlalarında bu türü yetiştirmeye başladığını belirten üretici, o tarihten bu yana aynı tohumları muhafaza ettiklerini ve ömrü elverdiği sürece bu mirası yaşatmaya devam edeceğini vurguladı.