Adana Büyükşehir Belediyesince restorasyonu yapılan 5 asırlık Kapalı Çarşı, yeterli tanıtım ve bölgedeki eksiklikler nedeniyle adeta adı gibi kapalı kaldı. Sadece birkaç işletmenin açık olduğu çarşıda esnaf, bölgenin ‘Terk edilmiş bir köye' döndüğünü ifade ederek, yetkililerden acil tanıtım, reklam ve tur desteği beklediklerini dile getirdi.

'TURİSTLER İÇERİYİ MERAK EDİYOR'

Vatan'ın haberine göre, Kapalı Çarşı'nın kentin en eski mimari yapılarından biri olduğunu ifade eden Narttürk, "Buralar aslında Adana'nın açık hava müzesidir. İnsanların buraya gelip el işçiliklerini, esnafı görmesi gerekiyor. Burası birinci derece sit alanı. Şu an gelecek adına bir şey düşünemiyoruz çünkü burası adeta 'Terk edilmiş bir köy' gibi oldu. Acil bir düzenleme ve reklam çalışması şart. Aksi takdirde esnafımız işsizlikten dolayı bir süre sonra dükkanları kapatıp gidecek" diye konuştu. Çarşıdaki düzensizlikten ve aktivite eksikliğinden dert yanan İrfan Ataman isimli esnaf ise "Planlama ve yapılan işler çok güzel ancak çarşı ismi gibi kapalı. Sivas'tan asker arkadaşım ailesiyle Kapalı Çarşı'yı görmek için geldi ama çarşı kapalı demek zorunda kaldım. Şöyle bir kenardan baktık ve çıktık. Gelen turistler içeriyi merak ediyor, 'Ne var burada?' diye soruyor. Artık utanıyoruz. Girmeleriyle çıkmaları bir oluyor. Burada biz esnafa da görev düşüyor ama yetkililerin de turistleri buraya çekecek bir aktivasyon, bir hareketlilik oluşturması şart" diye konuştu.