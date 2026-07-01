Asırlık gurur Çanakkale'de taçlandı

Bizler de Çanakkale Liman Başkanlığı olarak deniz emniyetini, çevrenin korunmasını ve denizcilik faaliyetlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesini sağlamak için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Denizcilik; ticaretin, ekonominin ve kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Güçlü bir denizcilik sektörü, güçlü bir Türkiye'nin temel yapı taşlarından biridir. Bu bilinçle denizlerimizi korumak, limanlarımızı geliştirmek ve gelecek nesillere denizcilik sevgisini aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.