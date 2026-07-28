Asırlık gelenek sürdürülüyor: Meram'da tuluk peynirleri mağaralara indirildi

Kızılören Mahallesi'nde nesilden nesle aktarılan geleneksel peynir yapımı mesaisi başladı. Haziran ve temmuz aylarında köylüler tarafından hazırlanan peynirler, doğal nem ve serinliğiyle bilinen mağaralara bırakıldı. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yaklaşık 4-5 ay boyunca mağaralarda olgunlaşacak olan ürünler, ekim ayının sonunda gün yüzüne çıkarılacak. Meram Belediyesi de düzenleyeceği şenlikte vatandaşlara ikram etmek üzere hazırlattığı tuluk peynirlerini mağaralara koydu.