Kızılören Mahallesi'nde nesilden nesle aktarılan geleneksel peynir yapımı mesaisi başladı. Haziran ve temmuz aylarında köylüler tarafından hazırlanan peynirler, doğal nem ve serinliğiyle bilinen mağaralara bırakıldı. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yaklaşık 4-5 ay boyunca mağaralarda olgunlaşacak olan ürünler, ekim ayının sonunda gün yüzüne çıkarılacak. Meram Belediyesi de düzenleyeceği şenlikte vatandaşlara ikram etmek üzere hazırlattığı tuluk peynirlerini mağaralara koydu.
Asırlık gelenek sürdürülüyor: Meram'da tuluk peynirleri mağaralara indirildi
Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde yüzlerce yıllık gelenek bu yıl da başladı. Bin bir emekle hazırlanan tuluk peynirleri, olgunlaşması amacıyla doğal serinliğe sahip mağaralara yerleştirildi.Kaynak: İHA
SABIRLA VE DOĞAL YÖNTEMLERLE OLGUNLAŞIYOR
Geleneksel lezzetin hazırlanış sürecini anlatan mahalle sakinlerinden Miyase Koyuncu, sütün işlenip kaynatıldıktan sonra süzgeçlerde taşla basılarak suyunun süzüldüğünü ve ardından tuluğa basılarak mağaraya konulduğunu belirtti. Tulukların keçi veya koyun derisinden yapıldığını aktaran Ahmet Koyuncu ise derinin peynirin nefes almasını sağladığını ve mağaranın doğal ortamıyla birleşerek ürüne kendine has bir aroma kazandırdığını ifade etti.
ŞENLİK İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ
Kültürel mirasın yaşatılmasına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ekim ayı sonunda gerçekleştirilecek Mağaradan Peynir Çıkarma Şenliği için hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi. Başkan Kavuş, belediye tarafından mağaraya yerleştirilen peynirlerin şenlik gününde çıkarılarak vatandaşlara ikram edileceğini ve bu sayede asırlık Anadolu geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti.