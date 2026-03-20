Nazilli ilçesi kırsal Arslanlı Mahallesi’nde, 403 senedir her Ramazan Bayramı’nda düzenlenen keşkek hayrı, bu yıl da yapıldı. Arslanlı Mahalle Muhtarlığı koordinesinde ve mahallelinin imece usulü hazırladığı keşkekler, arife gecesinden itibaren yaklaşık 30 kazanla pişirilmeye başlandı.

Arslanlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Topçuoğlu, "Keşkek hazırlığımız bayram arifesinden başlar. Etin dinlenmesi için bir gün önceden hayvanlar kesilir, kazanlar temizlenir ve buğday kaynatılmaya başlanır. Bayram namazından sonra keşkeklerimiz dağıtılmaya başlar. Bu sene yaklaşık 30 kazanla 20 bin kişiye keşkek dağıttık" dedi.

Topçuoğlu, geleneğin sürdürülmesinin önemine dikkati çekerek, “Böyle bayramları yaşamayı çok özlemiştik. Örf ve adetlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın, geleneğimizin devamını da nasip etsin" diye konuştu.