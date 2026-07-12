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Kaynak: İHA

Adını çevresindeki asırlık dut ağaçlarından alan Dutluca Mahallesi'nde düzenlenen program, hafız ve mevlithanlar İsa Karaca, Vedat Altay ile Osman Ongun'un Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahi dinletileriyle başladı. Manevi atmosferin hâkim olduğu etkinlikte mahalle halkı ve misafirler hep birlikte dua etti.

Mahalle sakinlerinin imece usulüyle hazırladığı keşkek, çorba, fırın kebabı, mantı ve helva, kurulan sofralarda binlerce davetliye ikram edildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklar gün boyu sürerken, yemekler Dutluca İlköğretim Okulu bahçesinde vatandaşlarla paylaşıldı.

Dutluca Mahalle Muhtarı Talat Yüksel, organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu yıl katılım oldukça yoğundu. Muhtar arkadaşlarımız ve dostlarımız da bizleri yalnız bırakmadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gördes ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan ve özellikle kiraz ile salatalık üretimiyle öne çıkan Dutluca Mahallesi'ndeki hayır programına Gördes Belediye Başkan Yardımcısı Aykut Bilgen, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Veli Dündar, CHP Gördes İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu, Gördes İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kahraman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Bilgen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı Hayri Okkalı, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevre mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 2 bin kişinin aynı sofrada buluştuğu geleneksel köy hayrı, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün yaşatıldığı anlamlı bir buluşma olarak tamamlandı.