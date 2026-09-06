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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Asırlık Gece” belgeselinin finalinde, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi Marmaris’te yaşadıklarını, ailesiyle vedalaşmasını, devlet yetkililerine verdiği talimatları ve F-16'lara rağmen Atatürk Havalimanı’na iniş süreçlerini anlattı.

Darbe girişimini ailesiyle birlikte tatil yaptığı Marmaris’te öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o gece yaşanan kritik saatlerin detaylarını belgeselde paylaştı. Ailesiyle yaptığı görüşmeleri ve devlet yetkilileriyle temaslarını aktaran Erdoğan, her zaman benimsedikleri anlayışı, “Bizim ömrümüz de ecelimiz de Allah’ın takdirindedir. Eğer bu yolda bir bedel ödenecekse bundan kaçmayacağız” sözleriyle dile getirdi.

"O GECE BU BEDELİ ÖDEMEYE HAZIRDIK"

Ailesinden o gece helallik istediğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik. Elbette duygusal anlar yaşadık.”

Harekete geçmeden önce iki rekât namaz kıldığını belirten Erdoğan, “Sabırla ve samimiyetle nusreti hep Rabbimizden bekledik. O gece de iki rekât namaz kılarak Âlemlerin Rabbine teslim olduk” dedi.

YETKİLİLERE "HAREKETE GEÇİN" TALİMATI

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve güvenlik birimi yöneticileriyle iletişim kurmaya çalıştığını söyleyen Erdoğan, ulaşabildiği yetkililere, “Devletimizin bütün kurumları anayasal düzeni korumak ve darbe girişimini püskürtmek için derhal harekete geçsin” talimatını verdiğini aktardı.

Belgeselde, güvenlik gerekçesiyle üç farklı havalimanında uçakların hazır tutulduğu, Erdoğan’ın helikopterle havalandıktan sonra Dalaman Havalimanı’na gitme kararı aldığı kaydedildi.

"TEDBİRİMİZİ ALDIK, TAKDİRİ ALLAH'A BIRAKTIK"

Hava sahasındaki belirsizliklere dikkat çeken Erdoğan, yaşanan riskli süreci şu sözlerle aktardı:

“Önümüzde de riskli bir yolculuk vardı. Hainlerin nerede, nasıl bir saldırı gerçekleştireceği bilinmiyordu. Tedbirlerimizi aldık, takdiri de ömrün sahibi, ölümün sahibi Allah’a bıraktık.”

F-16'LARA RAĞMEN ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNİŞ

İstanbul’a ulaştıklarında Atatürk Havalimanı’nın kontrol kulesinin darbeciler tarafından işgal edildiği görüldü. İniş öncesinde havada bir süre beklediklerini anlatan Erdoğan, aprondaki gruplar nedeniyle pilotun güvenli olmadığı uyarısı üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü'nü aradığını belirtti.

Kulenin darbecilerden temizlenmesi talimatını verdiğini söyleyen Erdoğan, emniyet müdürünün 15 dakika içinde kulenin kontrolünü sağladığını ifade ederek, “Pilota inme talimatı verdim. Bizi vurmak için havalanan F-16 savaş uçaklarına rağmen inişimizi gerçekleştirdik” dedi.