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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini konu alan "Asırlık Gece", TRT 1 ekranlarında yayımlanan ilk üç bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Miray Yapım imzasını taşıyan, yönetmenliğini Cihan Sağlam ile Ahmet Toklu'nun üstlendiği yapım; darbe girişiminin hazırlık sürecini, devlet kurumlarında yaşanan kritik gelişmeleri ve milletin ortaya koyduğu direnişi dramatik bir anlatımla ekranlara taşıyor.

AYNI ADLI ESERDEN UYARLANDI

"Asırlık Gece", Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın kaleme aldığı "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" adlı eserden yola çıkılarak hazırlandı.

Gerçek belgelere dayanan senaryosuyla hazırlanan yapım, darbe girişiminin perde arkasını, kritik dönüm noktalarını ve o gece verilen mücadeleyi dizi-belgesel formatında izleyiciye aktarıyor.

Yapımın tarihi gerçekleri değiştirmeden aktarmayı amaçladığını vurgulayan yapımcı Eyüp Gökhan Özekin, "Tamamen gerçeğe sadık kalma mecburiyetimizin olduğu bir iş yapıyoruz. Bir taraftan tarihe not düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

DİZİ-BELGESEL FORMATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

"Asırlık Gece", klasik bir televizyon dizisinden farklı olarak dramatik anlatımı belgesel unsurlarıyla bir araya getiriyor.

Oyuncuların canlandırdığı sahnelerin yanı sıra, 15 Temmuz gecesine tanıklık eden gerçek isimlerin anlatımlarına da yer verilen yapım, bu yönüyle Türkiye'de benzeri az görülen bir dizi-belgesel formatı ortaya koyuyor.

Dizide canlandırılan gerçek kişilerin aynı zamanda kendi tanıklıklarıyla da yer aldığını belirten Özekin, "O geceki karakterlerin tamamı bir taraftan oyuncularımız tarafından canlandırılıyor, bir taraftan da o gerçek kişiler o geceye dair röportajlar veriyor." dedi.

HER BÖLÜM FARKLI BİR HİKAYEYE ODAKLANIYOR

15 bölüm olarak hazırlanan "Asırlık Gece", 15 Temmuz gecesinde yaşanan farklı olayları bölüm bölüm ekranlara taşıyor.

İlk üç bölümü 15 Temmuz’a özel yayın kapsamında izleyiciyle buluşan yapım, ilerleyen bölümlerinde 15 Temmuz gecesine ilişkin farklı hikayeleri ekrana taşımayı sürdürecek.

15 TEMMUZ’UN KRİTİK İSİMLERİ OYUNCULARLA HAYAT BULDU

Dizide, 15 Temmuz gecesinde kritik görevlerde bulunan çok sayıda isim gerçek kimlikleriyle ekrana taşındı.

Murat Aygen dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Erkan Petekkaya dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ı, Rüzgar Aksoy şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i, Yavuz Bingöl ise firari FETÖ mensubu Adil Öksüz'ü canlandırıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Burak Sergen, Emir Benderlioğlu, Tolga Mendi, Altan Akışık, Cem Kurtoğlu, Alper Türedi, Gülsim Ali ve Seçkin Özdemir de yer alıyor.

15 TEMMUZ’UN KRİTİK İSİMLERİ KENDİ ANLATIMLARIYLA EKRANDA

"Asırlık Gece"de oyuncuların canlandırdığı sahnelerin yanı sıra 15 Temmuz gecesinde kritik görevlerde bulunan isimlerin anlatımlarına da yer verildi.

İlk üç bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü Muhsin Köse'nin 15 Temmuz gecesine ilişkin değerlendirmeleri ekrana taşındı.

OYUNCU SEÇİMİNDE "VİCDAN ENGELİ"

Dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, oyuncu kadrosu oluşturulurken FETÖ mensuplarını canlandıracak isimleri bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Özekin, bazı oyuncuların bu rolleri üstlenmek istemediğini belirterek, "FETÖ mensuplarını canlandıracak oyuncu bulmakta zorlandık. Bazı oyuncular 'Vicdanım bunu kaldırmaz.' diyerek bu rolleri kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesinde yaşanan tüm hikâyeleri tek bir yapımda anlatmanın kolay olmadığını vurgulayan Özekin, "15 Temmuz'u idrak eden bütün fedakar insanların hikâyesini anlatmak elbette mümkün değildi. Biz bunu 15 bölüme sığdırmaya çalıştık." dedi.

“ASIRLIK GECE” CUMA AKŞAMLARI EKRANDA OLACAK

15 Temmuz’a özel yayın kapsamında ilk üç bölümü ekranlara gelen “Asırlık Gece”, kalan bölümleriyle cuma günleri saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Gerçek olaylar, belgeler ve tanıklıklardan hareketle hazırlanan yapım, 15 Temmuz gecesinde yaşanan farklı hikayeleri bölüm bölüm izleyiciye aktarmayı sürdürecek.