Hatay'da aşırı yağışlarla debisi artan dere üzerinde bulunan köprü ulaşıma kapatıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da kentin kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi ve Yeşilköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, derenin debisinin artmasıyla ulaşıma kapatıldı. Ulaşıma kapatılan köprü suyla kaplanmaya başladı. Ekipler de bölgede güvenlim önlemi aldı.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, bölgede yaşanabilecek su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.