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Kaynak: DHA

Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kent merkezinde Eyyam-ı Bahur sıcakları nedeniyle termometreler 40 dereceyi gösterirken, vatandaşlar bunaltıcı sıcak nedeniyle gölgelik alanlar ile parkları tercih etti.

CADDE VE SOKAKLAR BOŞALDI!

Sıcak havanın etkisiyle cadde ve sokaklar, neredeyse boşaldı. Vatandaşların çoğu serinlemek için evlerinde ya da gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Vatandaşlar, yüksek sıcaklıklarla birlikte artan orman yangını riskine de dikkat çekti.