Yeniçağ Gazetesi
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Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirdi

Japonya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar, iş dünyasında çalışma düzenini değiştirdi. Çalışanların sıcak havadan olumsuz etkilenmesini önlemek isteyen şirketler, mesai saatlerini azaltarak çeşitli koruyucu uygulamaları devreye aldı.

Kaynak: AA
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Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirdi - Resim: 1

Kyodo News'in aktardığı bilgilere göre, ülkenin önde gelen inşaat ve gayrimenkul firmaları, yüksek sıcaklıklar nedeniyle çalışma sürelerini yeniden planladı.

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Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirdi - Resim: 2

Aynı zamanda şantiye alanlarına havalandırma ve soğutma sistemleriyle donatılmış prefabrik tuvaletler yerleştirildi.

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Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirdi - Resim: 3

Bu kapsamda faaliyet gösteren bir inşaat şirketi, temmuz ve ağustos aylarında şantiyelerdeki çalışma düzenini 08.00-17.00 yerine 07.00-13.00 saatleri arasında olacak şekilde güncelledi.

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Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirdi - Resim: 4

Şirket yönetimi, düzenlemenin temel amacının sıcak çarpması riskini en aza indirmek olduğunu bildirirken, proje takviminde gecikme yaşanması durumunda çalışmaların daha serin zaman dilimlerinde uzatılabileceğini ifade etti.

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Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirdi - Resim: 5

Bir başka şirket ise şantiyelerinde çalışanların kullanımına yönelik havalandırmalı ve soğutmalı modüler tuvalet ünitelerini hizmete sundu.

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Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirdi - Resim: 6

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının yükselmeye devam etmesiyle birlikte birçok şirketin çalışan sağlığını korumaya yönelik benzer tedbirleri uygulamaya aldığı belirtildi.

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