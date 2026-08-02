Kyodo News'in aktardığı bilgilere göre, ülkenin önde gelen inşaat ve gayrimenkul firmaları, yüksek sıcaklıklar nedeniyle çalışma sürelerini yeniden planladı.
Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirdi
Japonya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar, iş dünyasında çalışma düzenini değiştirdi. Çalışanların sıcak havadan olumsuz etkilenmesini önlemek isteyen şirketler, mesai saatlerini azaltarak çeşitli koruyucu uygulamaları devreye aldı.Kaynak: AA
Aynı zamanda şantiye alanlarına havalandırma ve soğutma sistemleriyle donatılmış prefabrik tuvaletler yerleştirildi.
Bu kapsamda faaliyet gösteren bir inşaat şirketi, temmuz ve ağustos aylarında şantiyelerdeki çalışma düzenini 08.00-17.00 yerine 07.00-13.00 saatleri arasında olacak şekilde güncelledi.
Şirket yönetimi, düzenlemenin temel amacının sıcak çarpması riskini en aza indirmek olduğunu bildirirken, proje takviminde gecikme yaşanması durumunda çalışmaların daha serin zaman dilimlerinde uzatılabileceğini ifade etti.
Bir başka şirket ise şantiyelerinde çalışanların kullanımına yönelik havalandırmalı ve soğutmalı modüler tuvalet ünitelerini hizmete sundu.
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının yükselmeye devam etmesiyle birlikte birçok şirketin çalışan sağlığını korumaya yönelik benzer tedbirleri uygulamaya aldığı belirtildi.