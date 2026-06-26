Aşırı sıcaklar Fransa’yı kavuruyor: Yangın, elektrik kesintisi ve daha fazlası…

Öte yandan, Fransız elektrik şirketi EDF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, eğitim kurumları, kreş ve çocuklar için etkinlik merkezlerinin aşırı sıcaklarla mücadele etmesi için 80 milyon avro kaynak ayırıldı. Bu bütçenin yarısı söz konusu kurumların vantilatör, klima gibi soğutma cihazları satın alabilmesine ayrılacak, diğer yarısı ise bu kurumların binalarını soğutma projeleri için kullanılacak.