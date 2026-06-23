Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşması nedeniyle ilgili bakanlarla gerçekleştirilen toplantının ardından kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu.
Vatandaşları sıcak havalara karşı tedbirli olmaya çağıran Lecornu, boğulma vakalarındaki artışın endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti.
Yaklaşık 10 gündür etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde önlemler artırılırken, bugün itibarıyla 54 ilde kırmızı alarm uygulamasına geçildi. Birçok kentte termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce okulda eğitime geçici olarak ara verildi.