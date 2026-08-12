Aşırı sıcaklar akciğerleri vurdu: Göğüs hastalıklarında korkutan artış: Çukurova’dan korkutan uyarı

İklim krizi sonucunda uzayan sıcaklık ve soğutmaya erişim eksikliğinin kronik hava yolu hastalıkları açısından önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğinin altını çizen Doç. Dr. Saygıdeğer, “Soğutmaya erişimi olmayan sosyo-ekonomik düzeyi düşük insanlar, depremzedeler, konteyner ve çadırlarda yaşayan mevsimlik işçiler sıcak havalarda kronik hava yolu hastalıkları açısından risk altındadır. Bunun yanı sıra göz ardı edilen bir grup da sürekli olarak dışarıda çalışan tarım işçileri, itfaiye erleri, iç ortamda mutfak ve çamaşırhanede sürekli sıcağı maruz kalarak çalışanlar oluyor. Bunlar da yine solunumsal riskler açısından etkilenen gruplar arasındadır” ifadelerini kullandı.