Yeniçağ Gazetesi
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Aşırı hız facia ile bitti: Beykoz TEM’de gece yarısı can pazarı

Beykoz TEM Otoyolu’nda seyir halinde bulunan bir otomobil, minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki bariyerlere saplandı ve ters döndü. 1 kişinin öldüğü kazada bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Aşırı hız facia ile bitti: Beykoz TEM’de gece yarısı can pazarı - Resim: 1

Beykoz TEM Otoyolu’nda minibüse çarpıktan sonra takla atarak bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralanırken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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Aşırı hız facia ile bitti: Beykoz TEM’de gece yarısı can pazarı - Resim: 2

TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PBM 651 plakalı otomobil, Hekimbaşı yol ayrımında 34 NLZ 394 plakalı minibüse arkadan çarptı.

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Aşırı hız facia ile bitti: Beykoz TEM’de gece yarısı can pazarı - Resim: 3
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Aşırı hız facia ile bitti: Beykoz TEM’de gece yarısı can pazarı - Resim: 4

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. Otomobil sürücüsünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Aşırı hız facia ile bitti: Beykoz TEM’de gece yarısı can pazarı - Resim: 5

Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Aşırı hız facia ile bitti: Beykoz TEM’de gece yarısı can pazarı - Resim: 6
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Aşırı hız facia ile bitti: Beykoz TEM’de gece yarısı can pazarı - Resim: 7
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Aşırı hız facia ile bitti: Beykoz TEM’de gece yarısı can pazarı - Resim: 8
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