Aşırı hız facia ile bitti: Beykoz TEM’de gece yarısı can pazarı

TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PBM 651 plakalı otomobil, Hekimbaşı yol ayrımında 34 NLZ 394 plakalı minibüse arkadan çarptı.