Kaynak: İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kadim Aşiretler Federasyonu İl Başkanlığı önünde bir araya gelen Batuyan ve Keççan Aşireti kanaat önderleri, Manğıran, Goyan, Siperti, Keran, Besuveyi, Tayan Aşireti Baliyan Kolu, Zevki Aşireti, Harunan, Domana Aşireti, Çiyayi, Elika, Meman, Butikan, Muserasan, Omerka Aşireti liderleri ile kanaat önderleri, Kuyumcular Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği ve Omerka Aşireti Derneği Başkanı ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Kadim Aşiretler Federasyonu Şırnak İl Başkanı Süleyman İğdi, çerçeve yasanın bölge ve ülke huzuru için kritik bir adım olduğunu belirterek, "Uzun süredir üzerinde çalışılan Terörsüz Türkiye hedefine yönelik sürecin hukuki temellerini oluşturan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan tarihi çerçeve yasa Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni olumlu, stratejik ve hayırlı bir adım olarak görüyor, Kadim Aşiretler Federasyonu olarak bu iradeyi kararlılıkla destekliyoruz" dedi.

TOPLUMSAL MUTABAKAT VE BARIŞ İRADESİ

Köklü tarihi miras ve toplumsal sorumluluk bilinciyle ülkenin iç barışını, istikrarını ve refahını doğrudan ilgilendiren, milli dayanışmayı hedefleyen bu gelişmeleri büyük bir dikkat, hassasiyet ve umutla takip ettiklerine vurgu yapan İğdi, "Yüzyıllardır bu topraklarda birlik ve beraberliğin en güçlü teminatı olan kadim aşiretlerin çatı kuruluşu olarak toplumsal mutabakatı ve demokratik olgunluğu güçlendirecek her türlü yapıcı diyalog zeminini kıymetli buluyoruz. Devletimizin sorumluluk ve rehberliğinde şekillenen bu barış ve istikrar iradesine bundan sonra da katma değer sağlamaya hazır olduğumuzu beyan ederken; sürecin sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı bir başarıya ulaşması adına devlet ricalinden ve tüm paydaşlardan beklentilerimizi kamuoyunun takdirine sunarız" diye konuştu.

ŞEFFAF DİYALOG, HUKUKİ GÜVENCE VE EKONOMİK KALKINMA BEKLENTİSİ

Sürecin umut verici bir başlangıç olduğunun altını çizen İğdi, "Bu beyan ve adımlar bir sonuç değil, ülkemizin bütün bileşenleriyle kardeşliği, birliği, huzuru, refahı, demokratikleşmeyi ve temel insani hukuk normlarını hayata geçirecek umut verici bir başlangıçtır. Kapsayıcı ve şeffaf bir diyalogdur. Sürecin toplumun tüm dinamiklerini ve bölgenin köklü kanaat önderlerini kapsayacak şekilde şeffaf ve rasyonel bir diyalog mekanizmasıyla yürütülmesini beklemekteyiz. Hukuki güvence ve meşru siyaseti esas almalıdır. Tüm yapısal adımların evrensel hukuk ilkeleri, anayasal güvenceler ve meşru siyaset zemini temelinde atılması, toplumsal, hukuksal hakların anayasal güvence altına alınması, toplumsal güvenin tesisi için oldukça önemlidir. Sosyoekonomik Kalkınma Hamlesi ile güvenlik ortamının kalıcı hale gelmesini destekleyecek; ülkemiz ve bölgemiz gençliğine istihdam sağlayacak, tarım, hayvancılık ve sanayi yatırımlarını artıracak somut bir ekonomik kalkınma planının eş zamanlı olarak devreye alınmasını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

TOPLUMSAL UZLAŞI, REHABİLİTASYON VE GELECEK VİZYONU

İğdi, "Toplumsal uzlaşı ve gönül birliğimiz için geçmişin kırgınlıklarını onaracak, adaleti ve hakkaniyeti gözetecek toplumsal rehabilitasyon çalışmalarına hız verilmesini, dil, kültür ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek yapıcı söylemlerin gönül birliğiyle savunulmasını talep ediyoruz. Kadim Aşiretler Federasyonu, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de her türlü yapıcı rolü üstlenmeye, taraflar arasında köprü olmaya ve toplumsal sağduyuya katkı sunmaya hazırdır. Bu süreçte elini taşın altına koyan, barış ve kardeşlik iklimi için sorumluluk üstlenen ve irade gösteren tüm devlet adamlarımıza, siyasi aktörlere ve aziz milletimize teşekkürü bir borç biliriz. Müreffeh, kararlı ve kenetlenmiş bir Türkiye idealiyle sürecin tüm paydaşlar için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" dedi.