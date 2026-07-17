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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Antalya'da dağlık arazide kaza geçiren kişinin askeri helikopterle bölgeden tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Konyaaltı bölgesinde dağlık arazide kaza geçirerek yaralanan bir vatandaşımız için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3’üncü Ana Jet Üs 135’inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopter ivedilikle bölgeye sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında saniyelerle yarışarak profesyonel bir tahliye operasyonu gerçekleştiren kahraman ekibimiz, vatandaşımızı emniyetli bir şeklide hastaneye ulaştırdı. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.