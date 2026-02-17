Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası, İl Müdürü Veteriner Hekim Bülent Saklav’ın Melikgazi’de gerçekleştirdiği uygulama ile başladı. Programa il ve ilçe yöneticileri ile teknik ekipler katılırken, üreticilere aşının hayvancılıktaki kritik rolü anlatıldı.

Hayvan hastalıklarıyla mücadelede koruyucu hekimlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyasını resmen başlattı. Kampanyanın startı Melikgazi ilçesinde verilirken, uygulama İl Müdürü Veteriner Hekim Bülent Saklav’ın katılımıyla sahada gerçekleştirildi.

ÜST DÜZEY KATILIM

Başlangıç programında İl Müdürü Bülent Saklav’ın yanı sıra İl Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Abdullah Altınsoy, Melikgazi İlçe Müdürü Murat Ürker ve teknik personel hazır bulundu. Yetkililer, aşılama çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda il genelinde yaygın şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

ÜRETİCİYE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Saha ziyareti sırasında işletme sahibinin talep ve önerilerini dinleyen İl Müdürü Saklav, şap hastalığının ekonomik kayıplara yol açmaması için zamanında ve düzenli aşılama yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Saklav, yürütülen kampanyanın hem hayvan sağlığını korumayı hem de verimliliği artırmayı hedeflediğini ifade etti.

KORUYUCU HEKİMLİK VURGUSU

Yetkililer, şap hastalığının yayılım hızına dikkat çekerek, aşının en etkili mücadele yöntemi olduğuna işaret etti. İl genelindeki ekiplerin köy köy, işletme işletme sahada olacağı ve üreticilerin kampanyaya hassasiyetle destek vermesi gerektiği belirtildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kampanya boyunca uygulamaların düzenli olarak izleneceğini, aşılama oranlarının artırılması için bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Başlatılan çalışmanın ardından gözler, il genelinde ulaşılacak aşılama oranlarına ve hastalıkla mücadelede elde edilecek sonuçlara çevrildi.