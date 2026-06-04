Ceyhuni, Asıl adı Ömer olup 1847 de Zile'nin Çıkrıkçı Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Halen doğduğu sokağın adı Ceyhunî Sokağıdır.

Bir seyahat sırasında Çorum'un Alaca ilçesine giderken İsa Hacı köyünde 1912’de kalpten ölmüştür. Sağlığında ününü yurdun dört bucağına yaymıştır.

Âşıklık Gelenekleri İçindeki Yeri ve Sanatı

Âşıklık geleneklerinin tümünü uygulamaktadır. Bunlar:

Saz Çalma: İyi bir saz ustası olan Ceyhunî 12 telli çöğür çalan, kalın, gür, aynı zamanda davudi sesi ile herkesi hayran bırakan ve sazı ile geçimini sağlayan usta bir âşıktır.

Mahlâs alma: Âşıklıkta mahlas önemli bir olgudur. Kimilerine ustası, piri, mürşidi verir; kimileri bade içme geleneği içinde rüya olgusuyla alır, Ceyhunî’ye mahlasını ustası Tokatlı Nuri vermiştir.

Usta-Çırak: Âşıklar, ustalarından öğrendiklerini, çırakları aracılığı ile geleceğe taşımışlardır. Âşık adayının burada alacağı eğitimin tamamen sözlü ve karşılıklı ilişkiyle olgunlaşan, geleneksel bir eğitimdir. Her âşık ustası ile iftihar eder. Tokatlı Nurî'nin ustası Erzurumlu Emrah’ın çırağı olmasından gururla söz ettiği:

Sevdiğin üstüne faikin kimdir

Benden özge vasfa lâyıkın kimdir

Sorarlarsa âşık sadıkın kimdir

Nuri vardır Emrah çıraklarından

deyişi, Nuri'nin çırağı Ceyhunî’nin de tıpkı ustası Nuri gibi davranıp ustasını övdüğü:

“Sırrı enel-hakkı diyecek kimdir

Kanaat lokmasını yiyecek kimdir

Melamet hırkasını giyecek kimdir

Ceyhunî var Nuri çıraklarından”

diye görülen Ceyhunî, Tokatlı Nuri'nin yetiştirmesidir.

Ceyhunî hayatı boyunca ya hep kendi şiirlerini söylemiş ya da usta malı olarak çok sevdiği ustası Tokatlı Nuri'nin veya onun ustası Erzurumlu Emrah'ın şiirlerini çalıp okumuştur. Bu iki usta âşık dışında hiç bir âşığın şiirini okumamıştır.

Ceyhunî en fazla çırak yetiştiren usta âşıktır. Bunlar: Tokatlı Asafoğlu adı ile anılan Cemali, Arap Hicri, Zileli Tahtabacak Mehmet adı ile de bilinen Mevci, çevresinde Ali Baba adı ile anılan Zileli Nagâmi, Zileli Ermeni Aşık Şermi, Zileli İlhami, Yozgatlı Seyhunî, Yozgatlı Mesudî, Niksarlı Bedri, Niksarlı Cesûrî, Sivaslı Pesendî'dir.

Âşık karşılaşmaları (Atışma): Atışma, âşıkların dinleyenler karşısında, deyişme sırasında bir birini iğneleyici fakat mizah çerçevesi içinde söyleşmeleridir Ceyhunî’nin, Çorumlu Kadriya ile:

Ceyhuni

Seni arzu ettim geldim buraya

Kalem şuarası aşık Kadriya

Tekellüm şan verir zevk ü safaya

Gönlümün ziyası Aşık Kadriya

Çorumlu

Ben de meftun idim şöhretine hem

Gelse de görüşsek derdim her dem

Size hürmet etmek benim için elzem

Âşıklar babası Âşık Ceyhunî

biçimindeki âşık tarzı atışmaları dilden dile söylenmekte olup hürmet ve taktirlerini ifade ettikleri bilinmektedir.

Şiirlerini çok defa irticalen okuyan Ceyhunî'nin tarikat mensubu olduğu da bazı şiirlerinden anlaşılmaktadır. Tokat'ta Kadiri Şeyhi Balak Baba'ya intisap ettiğinden bazı şiirlerinde tasavvuf edası bulunmaktadır. Tokat, Çorum, Yozgat yörelerinde çok tanınmış olması nedeniyle Çorum Halkevi'nin yayımladığı Çorumlu mecmuasında da Halit Koçak isimli bir kişinin yazdığı yazıda bir hemşehrilik gayreti ile Çorumlu olarak gösterilmek hatasına düşülmüştür.

Aynı hatayı Sadettin Nüzhet de Türk Şairleri adlı eserinde Ceyhunî'nin Çorumlu olduğunu söyleyerek tekrarlamıştır. Bilindiği gibi Tokatlı Gedai'yi de Beşiktaşlı Gedai diye Türk halkına yanlış tanıtan Sadettin Nüzhet'tir.

Araştırmalarımıza göre Ceyhunî'ye Çorumlu olarak sahip çıkılma gayreti Ceyhunî'nin Zile'deki eşi Şakire'den ayrıldıktan sonra Çorum'da Kâhya oğullarından Meryem adlı bir kızla evlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk Edebiyat Tarihi'ne Zileli olarak geçen ve mensup olduğu Çördük Oğulları soyunun halâ Zile'de yaşamakta olmasına rağmen aşığın Çorum'da evlendi diye Çorumlu saymak yanlış bir davranıştır.

Şiirlerini doğaçlama söyleyen Ceyhunî'nin pek çok şiirinin yazıya geçirilmemiş olması bilinen bir gerçektir. Yazıya geçirilen şiirlerinin bazıları da 1843'de Çorum’un Domalan köyünde doğup 70 yaşlarında Sivas'ta öldüğü söylenen Ceyhunî ile karıştırıldığı gibi kimilerince de 1888'de İstanbul'da öldüğü bilinen Erzurumlu Aşık Ceyhunî ile karıştırılmış, Zileli Ceyhunî'nin bazı şiirleri Erzurum'lu Aşık Ceyhunî'nin zannedilip ona maledilmiştir. Zile, Yozgat, Çorum yörelerinde ele geçen cönklerdeki şiirlerin Zileli Ceyhunî'ye ait olduğu kesindir.

Etkilediği saz şairlerinin başında Yozgatlı Hüzni gelmektedir. Hüzni Ceyhûni’nin bir divanını müseddes, bir koşmasını da tanzir etmiştir.

Ceyhûni'nin;

Evvelce ateş püskürürken ağzımdan

Şimdicik pamuğu yakamaz oldum

Tab'ü fer kesildi iki gözümden

İpliği iğneye takamaz oldum

biçiminde başlayan koşması Hüzni tarafından:

Kırcı boran duman tuttu dağları

Kapudan dışarı çıkamaz oldum

Güller soldu hazan bozdu bağları

Bağıma bahçeme bakamaz oldum

Hüznî garip baştan gitmez kederim

Eridi kemikler çürüdü derim

Çok sebzevât ekdim kalmadı ferim

Karıkları başa çıkamaz oldum

biçiminde tanzir edilmiştir.

Ahmet Talat Onay'ın Tokatlı Nuri adlı eserinde belirtilen şu hususlar da dikkate değerdir.

"Uzun müddet Dahiliye nezaretinde bulunan şair, münşi Faik Memduh Paşa o sıralarda Ankara Valisi iken Ceyhunî ile Cemali'yi konağına davet ederek yemek ikram ve hayli saz çaldırıp şiir okuttuktan sonra dörder altın lira ihsan etmiştir."

Memduh Paşa'nın Ceyhûni'ye bu denli kıymet vermesi sadece Nuri çırağı olmasından değil, sazını ve sözünü dinleyince ondaki ustalığı görmüş olmasındandır.

Ahmet Talat Onay'ın aynı eserinde; "Ziya Paşa"nın Amasya'da pek büyük panayır açtırıp bu panayırda Nuri ve Çırağın Ceyhûni'yi oturtarak saz ve söz alemleri yaptırdığını kendisinin de fasıllarını dinlediğini yazması Ceyhûni'nin Ziya Paşa'dan da iltifat gördüğünü işaret etmektedir.

Ceyhunî, Şiir ve sazdan başka işi olmayıp köy odalarında, düğünlerde, derneklerde, asker uğurlamalarında, âşık kahvelerinde çalıp söyleyip gezip dolaştığından geniş bir dünya görüşüne sahip usta bir âşık olarak haklı bir üne sahip olmuştur.

Zile, Çorum ve Yozgat yörelerinde oniki telli çöğürünü fevkalâde bir maharetle çaldığı, sesinin güzelliği hatta güzel seslilere Ceyhûnî sesli dendiği şiir ve musukide ustalığı Ceyhûnî'nin meclisinde bulunmağa herkesin can attığı onun Zile’deki Boğaz Kesen, Tomoğlu ve Çardak Kahvelerinde çevre illerden gelen âşıklarla atışması sırasında yer bulunmayıp ayakta dinlendiği ve atışmaların bazen saatlerce sürdüğü hâlâ ağızdan ağıza Zile'deki yaşlı insanların sohbetinde büyüklerinden dinledikleri şekilde anlatılmaktadır.

Samsun'da Tokatlı Nuri'nin vefatı sırasında yanında büyük çırağı Ceyhûni'nin bulunduğu ve ustasının "Sözümü Ceyhûni'ye sazımı çocuklarıma veriyorum" dediği Ceyhûni'nin de ustası Nuri'nin sazını kutsal bir emanet olarak Samsun'dan Tokat'a getirip ailesine teslim ettiği bilinen gerçeklerdendir.

Türk halk şiirinin temel taşlarından biri diyebileceğimiz Ceyhûni'nin Türk Halk Şiiri içinde layık olduğu yeri alması en büyük dileğimizdir. Bu amaçla da Çorum’a maledilme çabalarının önü kesilmesi için, Zile’ye bir anıt mezarının yapılması, heykelinin dikilmesi ve 30 yıl önce 1996’da Hayrettin İvgin’le birlikte yayınladığımız Zileli Âşık Ceyhunî kitabının genişletilerek yayınlanması gerektiğine inanmaktayız.