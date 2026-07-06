Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türk halk edebiyatının ve aşıklık geleneğinin en önemli simgelerinden Âşık Sümmani Baba'nın gerçeğe en yakın rölyef çalışması ile özel tasarım hatıra madalyonu ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.
Âşık Sümmani Baba’nın kültürel mirası hatıra madalyonuna işlendi
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi, yıl sonu değerlendirme toplantısında Erzurum’un kültür ve sanat dünyasına önemli bir katkı sundu.Kaynak: İHA
Ev sahipliği yaptıkları Dil ve Edebiyat Konağı'nın şehrin kültür-sanat lokomotifi haline geldiğini belirten TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, dernek üyelerinin tamamen gönüllülük esasıyla Erzurum’un kültürel hafızasını diri tutmak için çalıştığını vurguladı. Ertaş, bu alanın şehre kazandırılmasındaki desteklerinden ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de teşekkürlerini iletti.
250 YILLIK GENETİK BENZERLİK VE TEKNOLOJİ BİRLEŞTİ
Toplantının en heyecan uyandıran anı, 1915 yılında vefat eden Âşık Sümmani Baba’nın yüz hatlarını aslına uygun şekilde canlandıran projenin detaylarının paylaşılması oldu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Burak Selvi ve dijital tasarım uzmanı Murat Tüvör tarafından yürütülen çalışmada, tarihi veriler ile modern döküm teknolojisi harmanlandı.
Çalışmanın bilimsel ve saha hazırlığı sürecini aktaran Burak Selvi, ünlü ozanın torunlarından Şeref Altınok ile derinlemesine mülakatlar yaptıklarını söyledi. Aile içi aktarımlar ve dönemin tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, Sümmani Baba'nın en küçük oğlu olan Zabıt Pehlivan'ın babasına "ikizi kadar" benzediği bilgisine ulaşıldı. Bu önemli ipucundan yola çıkan ekip, Zabıt Pehlivan’ın eski fotoğraflarını dijital ortamda gelişmiş restorasyon teknikleriyle aslına uygun olarak temizledi. Elde edilen referans yüz anatomisi üzerinden, yüksek teknoloji destekli 3 boyutlu modelleme yöntemiyle Âşık Sümmani Baba'nın gerçeğe en yakın rölyefi ve madeni döküme uygun hatıra madalyonu tasarlandı.
ERZURUM’UN SİMGELERİ KOLEKSİYON ESERİNE DÖNÜŞÜYOR
Projenin teknik ve modelleme sürecini sırtlayan Murat Tüvör ise asıl amaçlarının halk ozanının aziz hatırasını kalıcı, saygın ve koleksiyon değeri yüksek bir sanat eserine dönüştürmek olduğunu ifade etti.
Bu zahmetli ve yüksek maliyetli çalışmayı tamamen şehre aidiyet duygusuyla, gönüllü olarak yaptıklarını belirten Tüvör, projenin sadece Sümmani Baba ile sınırlı kalmadığının da müjdesini verdi. Ekip; Erzurum’un simge figürlerinden Nene Hatun, tarihi Çobandede Köprüsü, İspir Kalesi ve kentin birçok anıtsal değeri için de benzer şekilde hatıra madalyonları hazırladıklarını duyurdu. Toplantı, TDED yönetiminin bu özel projeye imza atan sanatçılara teşekkür plaketi takdimiyle sona erdi.