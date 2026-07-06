Âşık Sümmani Baba’nın kültürel mirası hatıra madalyonuna işlendi

250 YILLIK GENETİK BENZERLİK VE TEKNOLOJİ BİRLEŞTİ

Toplantının en heyecan uyandıran anı, 1915 yılında vefat eden Âşık Sümmani Baba’nın yüz hatlarını aslına uygun şekilde canlandıran projenin detaylarının paylaşılması oldu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Burak Selvi ve dijital tasarım uzmanı Murat Tüvör tarafından yürütülen çalışmada, tarihi veriler ile modern döküm teknolojisi harmanlandı.

Çalışmanın bilimsel ve saha hazırlığı sürecini aktaran Burak Selvi, ünlü ozanın torunlarından Şeref Altınok ile derinlemesine mülakatlar yaptıklarını söyledi. Aile içi aktarımlar ve dönemin tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, Sümmani Baba'nın en küçük oğlu olan Zabıt Pehlivan'ın babasına "ikizi kadar" benzediği bilgisine ulaşıldı. Bu önemli ipucundan yola çıkan ekip, Zabıt Pehlivan’ın eski fotoğraflarını dijital ortamda gelişmiş restorasyon teknikleriyle aslına uygun olarak temizledi. Elde edilen referans yüz anatomisi üzerinden, yüksek teknoloji destekli 3 boyutlu modelleme yöntemiyle Âşık Sümmani Baba'nın gerçeğe en yakın rölyefi ve madeni döküme uygun hatıra madalyonu tasarlandı.