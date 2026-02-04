

Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Edinilen bilgilere göre, Aşık Molla Bulvarı üzerinde şehir merkezi istikametine seyir hâlinde olan R.T. (40) yönetimindeki 68 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen Z.K. (36) idaresindeki 26 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 68 plakalı otomobil karşı şeride geçerek durabildi.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Y.N.T. (17), H.T. (37), P.T. (10), E.K. (30), Z.K. (36) ve R.T. (40) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, araçlar çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırıldı.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.