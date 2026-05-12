Türk Halk Müziği’nin unutulmaz ozanlarından Âşık Mahzuni Şerif, Ankara’da düzenlenecek özel bir konser programıyla anılacak. Ankara Batıkent Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Türk Halk Müziği Korosu tarafından gerçekleştirilecek etkinlikten elde edilen tüm gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu olarak aktarılacak.

16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konser, sanatseverleri ve türkü dostlarını bir araya getirecek. Programın şefliğini Aydın Bazin üstlenecek.

Konserde Türk Halk Müziği sanatçıları Necdet Kurt ve Halil Uçar da konuk sanatçı olarak sahne alacak. Âşık Mahzuni Şerif’in hafızalara kazınan eserlerinin seslendirileceği gecede, usta ozanın sanat mirası ve toplumsal duyarlılığı türkülerle yaşatılacak.

KONSER GELİRİ ÖĞRENCİLERE BURS OLACAK

Ankara Batıkent ADD THM Korosu tarafından organize edilen etkinlik, sosyal sorumluluk amacı da taşıyor. Konserden elde edilecek gelirin tamamının ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim burslarında kullanılacağı belirtildi.

ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF’İN ESERLERİ SESLENDİRİLECEK

Toplumsal meseleleri, halkın yaşadığı sorunları ve insan sevgisini eserlerine taşıyan Âşık Mahzuni Şerif, Türk Halk Müziği’nin en önemli ozanları arasında yer alıyor. Ankara’daki anma konserinde sanatçının sevilen türküleri koro ve konuk sanatçılar tarafından seslendirilecek.