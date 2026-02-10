Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyası öncesinde yetiştiricilere kritik uyarılarda bulundu. Türkiye’nin hayvancılıkta önde gelen illeri arasında yer alan Aksaray’da, aşılama çalışmalarına katılmayan işletmelere yasal işlem uygulanacağı bildirilirken, amaçlarının ceza kesmek değil hastalığın yeniden yayılmasını önlemek olduğu vurgulandı.

Büyük ve küçükbaş hayvan varlığı, süt üretimi ve et işleme kapasitesiyle hayvancılığın merkezlerinden biri konumunda bulunan Aksaray’da, şap hastalığına karşı yürütülecek yeni dönem mücadele başlıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilkbahar aşılama programı öncesinde üreticileri hem bilgilendirdi hem de kurallara uyulması konusunda net mesaj verdi.

Yetkililer, geçen yıl Türkiye’de uzun bir aradan sonra yeniden görülen SAT-1 tipi şap hastalığının sektörde ciddi tehdit oluşturduğunu hatırlatarak, aynı risklerin tekrar yaşanmaması için tüm işletmelerin programa eksiksiz katılması gerektiğini bildirdi.

AKSARAY HAYVANCILIKTA ÜST SIRALARDA

Resmî verilere göre Aksaray’da 364 bin büyükbaş, 1 milyon 114 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Kentte yılda 600 bin tonun üzerinde süt üretimi gerçekleştirilirken, biri ulusal ölçekte olmak üzere 22 süt fabrikası faaliyet gösteriyor.

Ayrıca yıllık 43 bin ton kırmızı et üretim kapasitesi, 5 kesimhane ve 6 et işleme tesisi ile ilin hayvancılık altyapısının son derece güçlü olduğuna dikkat çekiliyor.

Uzun yıllardır sürdürülen planlı çalışmalar sayesinde 100’ün üzerinde hastalıktan ari işletme sayısına ulaşıldığı ve bu alanda Aksaray’ın Türkiye’de üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor.

SAT-1 SONRASI YOĞUN MÜCADELE

Açıklamada, 2025 yılında yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye’de yeniden ortaya çıkan SAT-1 tipi şap hastalığının Aksaray’da da önemli zorluklara yol açtığı hatırlatıldı.

Yaz aylarından itibaren sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğü, hızlı müdahaleler ve aşılama faaliyetleri sayesinde hastalığın kontrol altına alındığı ifade edildi.

Yetkililer, elde edilen başarının kalıcı olması için yeni kampanya döneminin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

AŞILAMA EN ETKİLİ YOL

Hayvan hastalıklarıyla mücadelenin en ekonomik ve en güvenilir yönteminin aşılama olduğunun altı çizilerek, 2026 yılında da il ve ilçe müdürlüklerinde görevli ekiplerin tüm işletmeleri tek tek ziyaret edeceği bildirildi.

Saha personelinin programlı şekilde yürüttüğü bu çalışmalara üreticilerin destek vermesi istendi.

“SADECE İŞLETME DEĞİL, HERKESİ ETKİLER”

Bazı yetiştiricilerin gebelik ya da bulaşma riski gibi gerekçelerle aşı yaptırmak istemediğine dikkat çeken yetkililer, bu yaklaşımın sonuçlarının yalnızca bir işletmeyle sınırlı kalmadığını belirtti.

Aşısız hayvanların; köy, il hatta ülke hayvancılığı açısından büyük tehlike oluşturduğu vurgulandı.

YASAL DAYANAK HATIRLATILDI

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36. maddesi gereğince, Bakanlıkça alınan tedbirlere uymayan işletmelere 132 bin 108 TL idari para cezası uygulanabileceği bildirildi.

Yetkililer, temel hedeflerinin yaptırım uygulamak değil, üretimi ve hayvan sağlığını korumak olduğunu ifade etti.

Aksaray’da başlayacak yeni aşılama döneminde gözler üreticilerin göstereceği iş birliğine çevrildi. Kampanyaya katılımın yüksek olması halinde hem bölgesel hem de ulusal ölçekte hayvancılığın güvence altına alınması hedefleniyor.