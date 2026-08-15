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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de yüksek enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan ücret politikaları yeniden tartışma konusu oldu. Son iki yılda asgari ücret artışlarının, gerçekleşen enflasyon yerine "beklenen enflasyon" esas alınarak belirlenmesi, çalışanların alım gücünde önemli kayıplara neden oldu.

Verilere göre hem 2025 hem de 2026 yılında yapılan zamlar, bir önceki yılın gerçekleşen enflasyon oranının altında kaldı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminleri ile gerçekleşen enflasyon arasındaki fark da dikkat çekti.

2025 ZAMMI GERÇEKLEŞEN ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

2024 yılında net 17 bin 2 TL olan asgari ücret, 2025 yılı için yüzde 30 artırılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltildi.

Ancak TÜİK verilerine göre 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Böylece asgari ücret artışı, gerçekleşen enflasyonun 14,38 puan altında kaldı.

Eğer ücret, gerçekleşen enflasyon oranında artırılsaydı 2025 başında yaklaşık 24 bin 548 TL olacaktı. Bu durumda çalışanların eline geçen ücret ile olması gereken seviye arasında yaklaşık 2 bin 443 TL fark oluştu.

TCMB TAHMİNLERİ HEDEFİ TUTTURAMADI

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ile gerçekleşen rakamlar arasındaki fark da dikkat çekti.

Kasım 2023'te 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 36 olarak tahmin edilirken, gerçekleşme yüzde 44,38 oldu. Böylece tahmin ile gerçekleşme arasında 8,38 puanlık fark oluştu.

Benzer tablo 2025 yılında da devam etti. TCMB'nin Kasım 2024'te yüzde 21 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmini, yıl sonunda yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Böylece tahmin yaklaşık 9,89 puan aşıldı.

2026 ZAMMI DA ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

2026 yılı için net asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

Ancak 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 30,89 olduğu için bu zam da gerçekleşen enflasyonun yaklaşık 3,9 puan altında kaldı.

2025 yılındaki ücret, gerçekleşen enflasyon kadar artırılsaydı 2026 başında yaklaşık 28 bin 933 TL seviyesine ulaşacaktı. Belirlenen ücret ile bu rakam arasında yaklaşık 857 TL fark oluştu.

TCMB TAHMİNİ YIL İÇİNDE YENİDEN YÜKSELDİ

Merkez Bankası, Kasım 2025'te 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 13-19 aralığında öngörürken, yıl içinde tahminlerini kademeli olarak yukarı çekti.

Mayıs ayında yüzde 26 seviyesine yükseltilen tahmin, 13 Ağustos'ta açıklanan Enflasyon Raporu'nda yüzde 28 olarak güncellendi.

Böylece 2026 yılı için yapılan yüzde 27'lik asgari ücret artışı da TCMB'nin son enflasyon tahmininin altında kaldı.

İLK YEDİ AYDA ALIM GÜCÜ GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk yedi ayında tüketici fiyatları yüzde 19,86 arttı. Temmuz itibarıyla yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak açıklandı.

Yıl başından bu yana nominal olarak değişmeyen 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin satın alma gücü de artan fiyatlar nedeniyle geriledi. Hesaplamalara göre temmuz sonu itibarıyla ücretin reel alım gücündeki kayıp yaklaşık yüzde 16,6 seviyesine ulaştı.