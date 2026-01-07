Milyonlarca asgari ücretliye yüzde 27 oranında zam yapılarak maaşlar 28 bin 75 TL’ye getirilmişti. Ancak yapılan zam 30 bin TL’yi aşan açlık sınırının altında kalıyor.

Hayat pahalılığı karşısında maaşlar ise eriyor. Son gelen veriler ise maaşlardaki adaletsizliği gözler önüne seriyor. Enflasyon ile vergilerin işçi ücretlerine 2025'te toplam faturası en az 2 trilyon 501 milyar TL oldu.

DİSK-AR Ücret Kayıpları İzleme Raporu (Ocak 2026) yayımlandı. 2025 yıl sonunda ortalama ücretin yarısından fazlası vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle gitti.

Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler işçi ücretlerini eritmeye devam ediyor. 2025’te enflasyonun işçi ücretlerine birikimli faturası 1,4 trilyon TL’yi aştı.

Vergilerin birikimli faturası ise 1 trilyon 54 milyar TL oldu. 2025 yılında asgari ücrete ara zam yapılmaması kayıpları daha da arttırdı.

Aralık 2025’te asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı en az 6 bin 828 TL oldu! 2025’te ortalama işçi ücretinin birikimli vergi ve enflasyon kaybı 147 bin 292 TL oldu.

Yılın son ayında asgari ücretin 2, 2,5 ve 3 katı ücret düzeylerinde vergi, kesinti ile enflasyon kaybı ele geçen net ücretin üzerinde olduğu belirtildi.