Hollanda’da milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı tatil parası hesaplamaları netleşti. Bordro hizmetleri devi ADP tarafından paylaşılan verilere göre, bu yılın kazananı asgari ücretliler ve yarı zamanlı çalışanlar olurken, orta gelir grubunda ise küçük çaplı bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

ASGARİ ÜCRETLİ DAHA FAZLA ALACAK

Turkınfo'da yer alan habere göre; Hükümetin dar gelirliyi korumaya yönelik vergi düzenlemeleri, tatil paralarına doğrudan yansıdı. 2026 Vergi Planı kapsamında yapılan değişikliklerle:

Haftada 40 saat çalışan bir asgari ücretli, geçen yıla göre yaklaşık 60 euro daha fazla net ödeme alacak. Haftalık çalışma süresi 36 saat olanlarda ise bu artış 61 euroya kadar çıkıyor.

YARI ZAMANLI ÇALIŞANLARA BÜYÜK SÜRPRİZ

Uygulanan vergi indirimleri, en çok aylık kazancı 1000 ila 2250 euro arasında olan "part-time" çalışanları sevindirdi.

Aylık 1000 euro kazanan bir çalışanın tatil parası tam 221 euro arttı. Aylık 2250 euro alanlarda ise yaklaşık 132 euroluk bir ek ödeme görüldü.

ORTA GELİR GRUBUNDA 'VERGİ' FRENİ

Düşük gelirliyi destekleme politikası, ortalama ve üzeri maaş alanlarda ise sınırlı bir düşüşe neden oldu. Brüt 3.704 euro civarında maaş alanlar, vergi dilimi ve indirimlerindeki değişiklikler nedeniyle bu yıl yaklaşık 5 euro daha az tatil parası alacak. Ortalama maaşın 1,5 katını kazananlarda ise bu kayıp 7 euroyu bulabiliyor.

Bu farkların temel sebebi, Hollanda hükümetinin gelir dağılımındaki adaleti sağlamak adına düşük maaşlı çalışanların net kazancını artırmaya yönelik attığı adımlar olarak değerlendiriliyor.