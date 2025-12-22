Alım gücünün her geçen ay azaldığı Türkiye’de asgari ücrete yapılacak zammı milyonlarca çalışan bekliyor. 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zam önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak. Ancak gelen son bilgiler asgari ücrete yapılacak zammın en fazla 27 bin lira seviyesinde olacağına işaret ediyor.

Asgari ücretli çalışanların alım gücündeki düşüş yapılan bir araştırma ile bir kez daha gözler önüne serildi. Buna göre asgari ücretle geçinen vatandaşların ev sahibi olması, konut ihtiyacındaki artışa rağmen, hayal bile olamıyor.

Ekonomim’de yer alan habere göre asgari ücretle geçinen vatandaşların 90 metrekare ev sahibi olması için ortalama 29 yıl çalışması gerekiyor. Hesaplama maaşın yüzde 50’sine kadar kredi kullanılabildiği ve faizin yüzde 0 olduğu varsayımıyla yapıldı.

Asgari ücretin 2010 yılından bu yana gelişimine bakıldığında asgari ücret 577 liradan 22 bin 104 liraya çıkarak 38.3 kat artmış. Buna karşılık Türkiye’de ortalama konut metrekare birim fiyatı 1024 liradan 42 bin 548 liraya çıkarak 41 kat artış göstermiş. Aynı dönemde konut metrekare fiyatı 43 kat artarak 68 bin 722 liraya, Ankara’da 40 kat artarak 38 bin 562 liraya, İzmir’de ise 46 kat artarak 47 bin 50 liraya yükseldi.

YÜZDE 25 ARTARSA SÜRE 23 YILA İNİYOR

Hâlen bankacılık sisteminde bir müşteri aylık gelirinin en fazla yüzde 50’sine kadar kredi kullanabiliyor. Bu durumda 22 bin 104 lira alan asgari ücretlinin aylık ödeyebileceği taksit miktarı ise 11 bin 52 lira düzeyinde.

Bu verileri esas alarak yapılan hesaplama, 90 metrekarelik bir konutun alınabilmesi için Türkiye ortalamalarına göre bir asgari ücretlinin 346.5 ay yani 29 yıl çalışması gerektiğini gösteriyor. Bu süre İstanbul’da 46.6 yıla karşılık gelen 559 ay, Ankara’da 314 aya karşılık gelen 26 yıl, İzmir’de ise 383 aya karşılık gelen 32 yıl düzeyinde.

Asgari ücretin 2026 yılında yüzde 25 artarak 27 bin 500 liraya çıkması durumunda ise 90 metrekarelik konutu satın alabilmek için asgari ücretlinin Türkiye ortalamalarına göre 278 ay yani 23 yıl çalışması gerekiyor. İstanbul’da 449 aya karşılık gelen 37.5 yıl, Ankara’da 252 aya karşılık gelen 21 yıl ve İzmir’de 308 aya karşılık gelen 25.7 yıl çalışmasına ihtiyaç var.