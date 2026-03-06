Asgari ücretle 90 gün dev tatil: Pahalı yerler geride kaldı

TEMİZ DENİZ VE UCUZ OTEL

Zanzibar'ı tercih edenleri kendine çeken en büyük etken ise ülkede otel fiyatlarının tek kişi için gecelik 360 Türk Lirası gibi bir ücretten başlıyor olması. Bununla birlikte ada içindeki doğal yeşil alanlar, cam gibi bir deniz ve ücret talep edilmeyen halka açık plajları olması Zanzibar'a gidecekler için artı noktalar.