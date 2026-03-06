Seyahat planları yaparken paranın yetip yetmeyeceği konusunda endişe yaşayanlar için müjde niteliğinde bir keşif ortaya çıktı. Afrika'da adeta saklı bir cennet olan Zanzibar Adası, tek asgari ücretle neredeyse krallar gibi bir tatil yapma imkanı sunuyor.
Asgari ücretle 90 gün dev tatil: Pahalı yerler geride kaldı
Seyahat planı yaparken bütçe endişesi taşıyanlar için müjde! Afrika'nın kalbinde, masmavi denizi ve vizesiz giriş imkanıyla büyüleyen Zanzibar, tek bir asgari ücretle lüks bir tatil imkanı sunuyor. İşte kapıda vize kolaylığından konaklama maliyetlerine kadar Zanzibar rehberine dair detaylar.Derleyen: Hava Demir
ASGARİ ÜCRETLE KRAL GİBİ TATİL
Afrika kıtasında Tanzanya'ya bağlı bir özerk yönetim olan Zanzibar iki adadan oluşuyor. Geçmişte sultanlık olarak yönetilen ve bugün 50 sandalyeli meclisi ile cumhuriyet yönetimine sahip olan Zanzibar adası, sahip olduğu doğal güzellikler ile turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda.
Özellikle Türk vatandaşları tarafından yeni bir tatil rotası olarak görülüyor.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Son dönemde artan otel ve sahil ücretleri ile pek çok kişi dilediği gibi tatil yapamaz hale gelmişti. Bu fiyat pahalılığının karşısında ucuza kaliteli tatil yapma imkanı sunan Zanzibar ise gözde bir tatil beldesi konumuna yükseldi
KAPIDA VİZE
Zanzibar'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının yaşadığı en büyük kolaylık ise hususi, diplomatik ve hizmet pasaportlarında 90 güne kadar vize muafiyeti sunulması. Kapıda vize imkanı ile yalnızca 50 dolar ödeyerek ülkede 90 gün kalma hakkı kazanabilirsiniz.
TEMİZ DENİZ VE UCUZ OTEL
Zanzibar'ı tercih edenleri kendine çeken en büyük etken ise ülkede otel fiyatlarının tek kişi için gecelik 360 Türk Lirası gibi bir ücretten başlıyor olması. Bununla birlikte ada içindeki doğal yeşil alanlar, cam gibi bir deniz ve ücret talep edilmeyen halka açık plajları olması Zanzibar'a gidecekler için artı noktalar.
NELERE DİKKAT ETMELİ?
Zanzibar'a giderken ilk dikkat edilmesi gereken nokta sivrisinekler oluyor. Afrika'da bolca bulunan sivrisineklerden korunmak için yanınızda kovucu sprey götürmelisiniz.
Adada turistler tarafından kullanılan genel para birimi USD olduğundan 10 yıldan eski basım paralar kabul edilmiyor. Basım tarihi yeni dövizleriniz ile dilediğiniz gibi tatil yapabilirsiniz.
ULAŞIM PÜF NOKTALARI
Son olarak ise Zanzibar'a Türkiye'den direkt bir uçuş yok. İlk olarak Tanzanya Darüsselam'a direkt uçuş ile geçip buradan limanlar ile Zanzibar'a ilerlemeniz gerekiyor.
Bu püf noktalara dikkat ettikten sonra ise sizleri tek asgari ücretle krallar gibi bir tatil imkanı bekliyor.