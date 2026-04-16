16 Nisan 2026 Perşembe
Asgari ücrete beklenen zam geliyor mu? SGK uzmanı kulisleri deşifre etti: Önünde hiçbir engel yok

SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için yasal engel olmadığını vurguladı. "Somut gelişme yok" diyen Karakaş, kamu-özel sektör maaş dengesizliğine dikkat çekerek sendikaları göreve çağırdı.

SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücrete ara zam konusunda Ankara kulislerinde konuşulanları paylaştı.

Karakaş, "Şu anda somut bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam yapılması yönünde beklentiler artarken, SGK uzmanı İsa Karakaş, bu konuda kulislerde neler konuşulduğunu açıkladı.

Bir televizyon yayınında kendisine sorulan soruya yanıt veren Karakaş şu ifadeleri kullandı:

''Asgari ücret şu an 28 bin lira. Siz seneye şubata kadar bunu sabit tuttuğunuz zaman gariban işçi ne yapsın? Bakın, özel sektördeki işçi 28 bin lirayla geçiniyor; aynı işi kamuda yapan bunun üç katından fazla alıyor. Bakın, üç kat asgari ücrete yakın alıyor. Alsınlar, herkes alsın ama bu da bizim işçimiz değil mi?

Yani öyle bir adaletsizlik var ki... Bakın, "eşit işe eşit ücret" diyoruz; özel sektördeki 28 alırken kamudaki üç katını alıyor. Olur mu peki? Yani bu anlamda asgari ücrete ara zam gelmesi gerekiyor.

Bunun önünde hiçbir engel yok, hiçbir engel yok. Ne yasal engel var, hiçbir... Hükümet istediği zaman anda toplanır ve dolayısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’yla bunu hemen yapabilir."

Karakaş şöyle devam etti:

"Özellikle şu savaş durumu inşallah bir netleşir. Netleşirse ona göre bir cevabını verebiliriz. Şu anda ortada somut bir gelişme maalesef yok. "Var" desek gerçekçi olmaz. Önümüzdeki günlerde bu netleşir.

Ankara’dan takip ediyoruz zaten. Yani bu konuda işçi sendikalarının şimdiden aktif olması lazım."

Kaynak: Ekonomi Servisi
